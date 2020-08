BREAKING NEWS | Mircea Rednic s-a despartit de Poli Iasi: anunt OFICIAL al clubului! Cine e favorit sa ii ia locul

Din articol Daniel Pancu, principalul favorit sa o preia pe Iasi

Mircea Rednic o paraseste pe Poli Iasi dupa doar jumatate de sezon pe banca moldovenilor.

Anuntul a fost facut de club prin intermediului unui comunicat oficial:

"Multumim, COACH!

Pentru ca ai simtit, autentic, alb-albastru!

Pentru dedicare!

Pentru curajul de a fi umar la umar cu noi la greu!

Pentru ca, impreuna, am reconfirmat traseul unui simbol!

Iasul a castigat un prieten, amintiri si o pagina de istorie fotbalistica!

Pentru toate, vei fi RESPECTAT in Copou!", se arata in comunicatul clubului.

Mircea Rednic a fost adus de Poli Iasi in ianuarie 2020. Pe banca moldovenilor, Rednic a adunat 5 victorii, 4 egaluri si 9 infrangeri.

Daniel Pancu, principalul favorit sa o preia pe Iasi

Conform surselor www.sport.ro, Pancu este favorit sa o preia pe Poli Iasi. Oficialii clubului ar fi purtat deja discutii cu Pancu.

"Ieri am luat pranzul cu Victor Angelescu si i-am cerut acceptul pentru a discuta cu alte echipe. Am primit acceptuil lui. Am oferte, sunt invitat la niste discutii.

Sunt echipe din Romania si o echipa de Liga 2 dintr-un campionat mai puternic decat al nostru. Din Romania am oferte din Liga 1. Nu vreau banii, n-ar fi prima oara cand renunt. Cand se naste unul care sa renunte la mai multe lucruri decat mine, sa-mi dea cineva un sms", spunea si Daniel Pancu.