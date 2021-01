"Regele carnii de pui" ar fi afaceristul care vrea sa cumpere Dinamo! Milionarul din Alba are o avere de 300 de milioane de euro

Dinamo ar putea sa scape de sub influenta nefasta a spaniolului Pablo Cortacero.

Pablo Cortacero vrea sa vanda pachetul majoritar de actiuni si ar cere 1 milion de euro in schimbul cedarii clubului Dinamo, iar Cornel Talnar si Dorin Serdean ar fi gasit un investitor capabil sa acopere cererea spaniolului. Acesta ar fi originar, ca si cei doi oameni de fotbal, din judetul Alba. Serdean a fost viceprimar al orasului Alba Iulia, in timp ce Cornel Talnar este foarte respectat in Alba si detine una dintre cele mai mari baze sportive si de agrement din regiune, iar "cainii" au in zona una dintre cele mai loiale si mai mari grupari de fani din tara.

Conform informatiilor Sport.ro, cel dispus sa investeasca la Dinamo ar fi milionarul Ioan Popa, cel mai bogat om de afaceri din judetul Alba si din regiunea Centru (judetele Alba, Hunedoara, Sibiu, Mures, Brasov, Harghita si Covasna), care are o avere estimata la 300-320 de milioane de euro. Acesta este proprietarul "Transavia", compania care este lider national pe piata carnii de pasare, are peste 2.000 de angajati si detine 28 de ferme de crestere a pasarilor, patru ferme de productie vegetala, o fabrica de nutreturi combinate, trei abatoare de mare capacitate de ultima generatie si o fabrica de procesare a carnii. In 2017, activitatea grupului “Transavia” a fost extinsa cu inaugurarea “Theodora Golf Club”, cel mai mare club si resort de golf din Romania, situat la 7 kilometrii de Alba Iulia, in localitatea Teleac, comuna Ciugud.

Numele lui Popa a mai fost vehiculat sa preia Dinamo, la finalul anului trecut, cand problemele financiare ale clubului au devenit cronice, dar afaceristul a transmis atunci ca "nu avem nicio legatura cu Dinamo si nu avem interese in zona fotbalului". Intre timp, afaceristul ar fi calculat ca firmele sale pot avea vizibilitate publicitara pe tricourile si pe stadionul lui Dinamo, iar echipa poate efectua cantonamentele in judetul Alba, pentru a creste expunerea media pentru aceasta zona. De asemenea, Talnar si Serdean i-ar fi contactat pe cei mai bogati oameni din judetul Alba pentru a se alatura proiectului, respectiv Claudiu Necsulescu (vinurile Jidvei / 63-65 milioane de euro), Dorin Mateiu (afacerea cu mezeluri Elit Cugir, centrul comercial Alba Mall, imobiliare / 68-70 milioane euro), familia Florea (domeniul constructiilor, imobiliare, indrustria hoteliera / 58-60 milioane euro), Raul Ciurtin (brandul "Delicii si Capricii", imobiliare /46-48 milioane euro), Ioan Istrate (inghetata, imobiliare / 44-46 milioane euro) si familia Gota (Elis Pavaje / 31-33 milioane euro).