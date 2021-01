Marica, SOCAT de discutia cu Pablo Cortacero: "Nu am mai intalnit o asemenea persoana!" Ce i-a dezvaluit spaniolul fostului dinamovist

Fostul fotbalist al lui Dinamo a fost in discutii cu conducatorii spanioli pentru inchirierea unor birouri.

Marica a dezvaluit ca a fost sunat de Pablo Cortacero in perioada Sarbatorilor si acesta i-a dat noi detalii despre planul pe care il are la echipa din Stefan cel Mare.

"Am vorbit cu Pablo Cortacero de sarbatori. Chiar isi facea planuri cand vine in Romania, cu noul staff, cu alti oameni. Nu m-am mai intalnit cu o astfel de persoana care sa-mi spuna ca lucrurile vor fi atat de bine, ca va reusi sa redreseze clubul, ca va reusi sa vina cu o noua strategie performanta, atat din punct de vedere administrativ, cat si tehnic.

Omul pare sa aiba un plan, cel putin asa imi spune de fiecare data. As fi dezamagit sa nu reuseasca si toate lucrurile sa fie o minciuna", a spus Marica potrivit Telekom Sport.

Pana ca spaniolul sa isi puna planul in aplicare, situatia de la Dinamo se inrautateste de la o zi la alta. Mai multi fotbalisti au depus memorii pentru a deveni liberi de contract si asteapta sa se mai rezolve din problemele financiare.

In caz contrar, in perioada urmatoare echipa din Stefan cel Mare poate fi pusa in situatia de a se prezenta la meciuri cu mai multi juniori.

Antrenorul 'cainilor', Ionel Gane, a dezvaluit ca a avut o discutie cu Dorin Serdean si Cornel Talnar, iar acestia l-au asigurat ca pana la sfarsitul saptamanii se va plati o parte din restantele financiare.

"Eu am avut o discutie cu Dorin Serdean si Cornel Talnar. Ei ne-au spus ca pana la sfarsitul saptamanii vor plati ceva, unul sau doua salarii. Nu stiu de unde vin banii. E foarte grav daca nu intra. Nu stiu ce decizie vom lua. Exista o stare mare de ingrijorare. Baietii au ramas fara bani de sarbatori, lucrurile nu mai pot continua asa", a spus Gane la Digi Sport.

Dinamo se pregateste de primul meci din acest an, in deplasare impotriva lui Hermannstadt. Meciul se va disputa pe 13 ianuarie de la ora 19:00 si va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro