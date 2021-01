Puljic sare la gatul conducatorilor lui Dinamo: "E strigator la cer!" Dezvaluiri SOCANTE din vestiarul 'cainilor': "Stie cineva ca Nemec joaca cu doua coaste rupte?"

Capitanul lui Dinamo a vorbit despre situatia foarte dificila de la clubul din Stefan cel Mare.

Puljic a explicat motivul pentru care nu a fost prezent la reunirea lotului si a dezvaluit sacrificiile extreme pe care le-a facut el si colegii sai pentru e putea evolua in ultima perioada.

"Din pacate, trebuia sa plec de duminica, via Amsterdam, de la Split, doar ca s-a introdus o regula noua in Olanda, prin care nu poti nici macar tranzita aceasta tara fara test coronavirus negativ.

Am tot cautat solutii, am facut luni dimineata si testul, astept rezultatul. Sper ca miercuri sa fiu la Bucuresti, o sa vad in functie de rezultat. Cu toate ca aceasta nu este singura mea problema, personala.

Si daca vin la antrenamente, eu urmez un program separat de recuperare, intrucat am probleme cu genunchiul. Doua-trei etape nu am cum sa joc!

Ceea ce nu se stie este ca am jucat cu dureri mari la genunchi inca de la meciul cu Viitorul, de la Constanta, de la o lovitura. O luna si jumatate de chinuri tot mai mari. Am jucat cu injectii in ultimele meciuri, suportand dureri mari. Si inainte de etapa de final cu Clinceni, am vorbit cu 'Jerry' Gane: 'Mister, ma doare de mor! Risc prea mult'. 'Hai, Ante, trage de tine, fa ceva, joaca, n-am cu cine!', mi-a zis.

OK, am strans din dinti, am facut alte injectii, si am intrat pe teren. In ultimul sfert de ora m-am gandit ca nu voi termina meciul, am vrut sa cer schimbare, dar cine sa ma schimbe?! Ca nu avea cu cine.

Stie cineva ca Nemec joaca de o perioada cu doua coaste rupte? Sau ca Anton joaca doar cu injectii? Sau ca Rici Grigore are probleme cu glezna? Le pasa celor de la club?", a spus Ante Puljic pentru Gazeta Sporturilor.

De asemenea, capitanul 'cainilor' a vorbit si despre situatia financiara foarte grea in care clubul se afla in continuare si si-a aratat nemultumirea fata de cum au fost tratati jucatorii de catre conducere in ultimele luni, dar mai ales in prejma Sarbatorilor.

"Am inteles ca au sosit niste bani in club, nu stiu ce se va face cu ei. Nu e o suma mare, 20-30.000 de euro, de la niste sponsori, habar n-am detalii. Dar macar sa fie de startul sezonului, de testele coronavirus. Sunt multe lucruri anormale la Dinamo. Nu mai stii ce sa crezi.

De ce ai mai promite bani, 'proxima semana', daca vrei sa distrugi clubul?! Cine ar accepta sa-si riste libertatea sau injuraturi daca totul e un scenariu?! Nu mai inteleg nimic de multa vreme. Totusi, daca mai pleaca 6-7 jucatori, nu stiu daca vom vorbi de retrogradare, dar vor fi probleme uriase!

A venit Craciunul, a venit Revelionul, oriunde in lumea asta, se plateste un nenorocit de salariu. De ce? Pentru ca este Craciunul! Indiferent daca crezi sau nu. E strigator la cer, ne-a atins, pe mine si pe colegi, faptul ca am fost lasati ca niste caini, pe drumuri, gen. Cum poti sa-i pacalesti pe oameni in asa hal?! Nu e vorba doar de Cortacero aici.

Poti accepta multe, dar nu si bataia de joc de Craciun. Sincer, pe cuvant, chiar am crezut ca Dinamo ne va plati un salariu de Craciun. Eu nu vorbesc ca mor de foame, dar altii de la club poate nu au avut ce pune pe masa. Si atunci te intrebi: 'Merita?'. Toata lumea a dat totul pe teren la Dinamo. Si a primit ce?", a mai spus fundasul de 33 de ani sursei citate.

Ante Puljic a jucat 14 meciuri in acest sezon pentru Dinamo, lipsind doar de la cel cu FC Arges din cauza unei raceli.