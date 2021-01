Noi dezvaluiri SOCANTE despre situatia de la Dinamo! Un fotbalist din actualul lot a fost cumparat in schimbul unui televizor folosit! Clipe DE GROAZA prin care trec unii jucatori: "Au fost scosi din chirie!"

Fostul coordonator al Centrului de Copii si Juniori de la Dinamo, Gabi Raduta, a dat noi detalii despre ce se intampla in Stefan cel Mare.

Raduta, care a fost dat afara de la club de catre Bogdan Balanescu, a dezvaluit cum s-a realizat transferul lui Geani Cretu la clubul alb-rosu. El a povestit ca in schimbul sau s-a platit o suma de bani, iar jucatorului i s-a oferit un televizor de la hotelul detinut de proprietarul clubului de la acea vreme, Ionut Negoita.

De asemenea, omul care a castigat mai multe titluri cu echipele de juniori ale lui Dinamo, a dat noi detalii despre situatia foarte grea prin care trec anumiti jucatori ai clubului.

El a dezvaluit ca unii fotbalisti au fost dati afara din apartamentele in care locuiau din cauza ca nu si-au putut plati chiriile si a fost nevoie sa parintii lor sa vina sa achite acele sume.

"Si cu televizorul ala primit de la domnul Ionut Negoita am facut un transfer in Liga 1. Geani Cretu a fost adus cu bani, dar si cu un televizor de la Rin… Era un televizor pentru el, era un baiat amarat de la Piatra Neamt… Si acum trece prin momente dificile…

Multi jucatori adusi din provincie sufera, au fost scosi din chirie, au venit parintii sa plateasca chiria cu pensia lor… Greu!

Mi-as fi dorit sa vorbesc cu cineva din club sa-i ajut, dar nu stiu cu cine… Mai sunt jucatori in aceasta situatie, dar nu am acordul lor sa le spun. Am vorbit cu parintii lui Geani, stau acum in chirie la Otopeni sa fie aproape de cantonamentul de la Saftica.

A fost greu sa aduc jucatori la Dinamo in competitie cu Hagi, cu Viitorul. El le oferea aproape tot, eu trebuia sa am dialog bun i sa-i conving", a spus Raduta pentru ProSport.