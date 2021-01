A PLECAT de la FCSB! A dat gol cu Dinamo si Becali l-a cerut TITULAR la prima echipa, dar acum e PA! Anunt de ultima ora: la cine renunta Gigi

Dupa Briceag, FCSB se mai desparte de un jucator in aceasta iarna!

Cristi Dumitru va fi cedat temporar la FC Arges. In toamna, Dumitru a fost imprumutat la Clinceni, dar stelistii l-au chemat 'acasa' dupa criza COVID prin care au trecut. Gazeta Sporturilor scrie ca anuntul oficial al cedarii lui Dumitru la Pitesti va fi facut in urmatoarele zile.



Cristi Dumitru, 19 ani, a primit minute importante pe finalul sezonului trecut. Atacantul chiar a marcat contra lui Dinamo, in turul semifinalelor din Cupa, intr-un meci in care FCSB s-a bazat pe multi dintre pustii promovati din propria academie. Dumitru a inscris atunci dupa o actiune personala superba, care l-a facut pe Becali sa-l ceara mai des in echipa.

"Se teme, asa, parca il vad ca n-are curaj cand primeste mingea", concluziona insa patronul dupa ce Dumitru a jucat in mai multe partide.

La Pitesti, Dumitru va avea sanse mai multe sa joace. Pentru FCSB a prins in teren doar 45 de minute, in jocul cu Hermannstadt de pe teren propriu, castigat de stelisti cu 5-0.