Jucatorul de la Dinamo care crede in REVENIREA lui Borcea in Stefan cel Mare! "Cu el, echipa ar deveni o forta!"

Dinamo are probleme grave din punct de vedere financiar, iar un jucator de la club viseaza la o revenire a lui Cristi Borcea.

Pablo Cortacero a preluat clubul in vara, dar a adus doar dezamagiri in Stefan cel Mare. Chiar daca spaniolul a spus ca va face investitii serioase, el nu si-a respectat nicio promisiune, iar in acest moment, Dinamo risca sa intre in faliment.

Ricardo Grigore considera ca Borcea ar putea salva echipa daca ar reveni in Stefan ce Mare. Fundasul in varsta de 21 de ani a recunoscut ca jucatorii sunt neplatiti de la inceputul sezonului si ca lucrurile arata sumbru pentru Dinamo.

"Daca domnul Borcea va veni, cred ca se vor rezolva toate problemele din punct de vedere financiar. Nu-l vad chiar atat de decis sa vina si a spus ca nu vrea sa se intoarca in fotbal. Daca dansul va vrea sa vina la Dinamo, Dinamo va deveni o forta. Sa vina un om care poate sa conduca si sa aduca linistea tuturor jucatorilor si suporterilor", a spus Ricardo Grigore pentru TelekomSport.

Dinamo a incheiat anul in Liga 1 pe locul 11 in clasament cu 16 puncte dupa 15 meciuri jucate.