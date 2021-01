Asta ar putea fi BOMBA ultimilor ani in Romania! Reghecampf, la Dinamo alaturi de Anamaria: "L-as vedea acolo! Ce mai conteaza rivalitatea?"

Anamaria Prodan ar fi interesata sa se implice la Dinamo dupa despartirea de Hermannstadt.

Agentul FIFA ar putea profita de situatia delicata in care se afla clubul din Stefan cel Mare de la preluarea de catre investitorii spanioli.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a vorbit despre aceasta posibilitate si arunca bomba inceputului de an in fotbalul romanesc.

Dragomir spune ca Anamaria l-ar putea aduce in acest proiect si pe sotul sau, Laurentiu Reghecampf.

"Am auzit ca Anamaria Prodan vrea sa cumpere Dinamo! Daca are bani, sa se bage. Singura nu cred ca poate duce. Dinamo e un club puternic. Daca are de cheltuit 5-6 milioane de euro pe an, sa nu mai stea pe ganduri. Doar asa poti sa te lupti cu CFR, FCSB sau Craiova.

Cand am zis singura nu ma refer doar ca este o femeie intr-o lume a barbatilor, ci ca trebuie sa fie inconjurata de alti oameni capabili. L-as vedea antrenor pe Laurentiu Reghecampf la Dinamo! Da, Reghecampf cu Anamaria Prodan, la Dinamo! Ce conteaza rivalitatea din trecut? Reghecampf este un nume mare ca antrenor si ar face treaba excelenta, sunt convins de asta. Dar ii trebuie la inceput si un buget de vreo 10 milioane de euro pentru transferuri. Sa isi faca un lot puternic, e nevoie de un efort financiar important cand preiei Dinamo.

Dar ei au posibilitati, sunt oameni cu avere, ramane de vazut daca vor sa si-o investeasca in fotbal. La Sibiu poti sa mergi cu un milion, doua pe an, dar la Dinamo ai nevoie de minimum 5 milioane de euro. Mai e un baiat destept care e prieten cu ea si care ar face sigur treaba foarte buna pe marketing, Adrian Thiess. Astia trei ar putea salva Dinamo", a spus Dragomir conform ProSport.

Laurentiu Reghecampf este liber de contract din luna octombrie dupa despartirea de Al Wasl.