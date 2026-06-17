Sepsi OSK a revenit în prima ligă după un singur sezon în Liga 2, iar acum pregătește o campanie impresionantă de transferuri pentru îndeplinirea obiectivului: rămânerea în Superligă fără emoțiile unui baraj.

Covăsnenii au anunțat deja câteva mutări, dar în paralel se lucrează și la capitolul ”plecări”. Directorul general Attila Hadnagy anunță că sunt 4-5 jucători pe care Ovidiu Burcă nu va conta în Superligă, astfel că șefii clubului caută acum soluții pentru rezilierea contractelor.

Sepsi se transformă înainte de sezonul 2026-2027 din Superliga

Cândva una dintre echipele cu pretenții din campionatul nostru, Sepsi țintește acum transferuri ”low-cost”. Clubul nu va plăti sume de transfer, astfel că ar urma să țintească doar jucători liberi de contract.

„Ne mișcăm mai greu, nu e ușor să te uiți după jucători acum. Avem vreo 4-5 cu care vrem să încheiem contractul. Trebuie să vedem pe cine se bazează antrenorul, apoi posturile pe care trebuie să aducem. Ne mai trebuie fundași centrali, fundaș dreapta, un mijlocaș... ca să fim cât de cât OK pentru Liga 1.

(n.r. - Își permite Sepsi să dea și bani pe jucători?) Sincer, nu cred. Și nici nu vrem. Suntem în primul an după revenire, luăm pas cu pas, chiar n-avem acum gânduri mari. Avem gânduri de rămânere în Liga 1, să facem o echipă bună și să vedem primul an. Suntem o nou-promovată, primul an va fi foarte greu, să terminăm în primii 10-12. (n.r. - Deci doar jucători liberi de contract) Mai mult ca sigur”, a spus Attila Hadnagy, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sepsi a încheiat sezonul precedent pe locul doi, cu 64 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari, astfel că a promovat direct în Superliga României. Corvinul și FC Voluntari sunt celelalte echipe care vor juca în prima ligă din următoarea stagiune.

Laszlo Dioszegi: ”Vrem să scăpăm de retrogradare”

În primul an de Superligă, Sepsi urmărește o clasare în zona locurilor 10-12, pentru salvarea directă de la retrogradare, fără emoțiile unui baraj.

„În primul an, sută la sută să scăpăm de la retrogradare, să nu jucăm nici măcar barajul. Unde se situează acum Csikszereda. Deci am fi mulțumiți dacă am reuși să terminăm pe locul 10-11”, a spus Dioszegi, pentru Sport.ro.