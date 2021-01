Prima REACTIE a lui Serdean dupa ce acuzatiile fanilor dinamovisti! "E prea mult. Ne facem prea mult rau!"

Oficialul dinamovistilor a reactionat si a declarat ca Bani era nemultumit de faptul ca nu prinde suficiente minute. De asemenea, acesta ar fi fost motivul pentru care ar fi dorit sa gaseasca o solutie de imprumut.

"Ce sa comentez? Ce reactie sa am? E noaptea mintii! Nu-i logic ca am drept de semnatura? Sa se intereseze la LPF si FRF. Aceste lucruri nu fac bine lui Dinamo. Eu nu am sa vorbesc niciodata de rau echipa mea. E prea mult. Ne facem prea mult rau!

Legat de Bani, eu vreau sa ramana la noi! A fost o discutie si a spus ca e nemultumit ca nu joaca. Am incercat sa gasim o solutie, sa vedem ce putem face. Dar dragoste cu forta nu se poate.

Discutia e una mai veche, de dinainte de Sarbatori. Cred ca pe 21 sau 22 decembrie a fost si am incercat s-o aman cat pot de mult ca sa gasim o solutie optima pentru toata lumea. Restul sunt speculatii inutile", a spus Serdean pentru Gazeta.

Dorin Serdean ar fi avut comision 55 de mii de euro daca accepta transferul. In prima faza, Voluntari i-ar fi oferit doar 50 de mii de euro, dar Serdean ar fi negociat pentru 55 de mii de euro, potrivit ProSport.