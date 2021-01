Situatie fara precedent la Dinamo! Serdean ar fi incercat sa trimita un jucator gratis la o echipa din Liga 1! Cum ar fi blocat fanii mutarea

Razboiul dintre oamenii din conducerea lui Dinamo si suporteri continua si in 2021.

PCH a postat duminica un anunt in care au spus ca presedintele Dorin Serdean ar fi incercat sa il trimita pe Ahmed Bani la FC Voluntari. Cei de la PCH au pus mana pe contractul pe care Serdean ar fi dorit sa il inregistreze la Federatie.

Presedintele lui Dinamo ar fi incercat sa il trimita pe Bani la FC Voluntari fara nicio suma de transfer. Suporterii dinamovisti au blocat aceasta mutare si sustin ca Dorin Serdean nu ar avea drept de decizie in aceasta situatie.

Un ultimele zile, cei de la PCH l-au atacat pe Serdean si il considera raspunzator pentru situatia in care a ajuns echipa. La meciul dintre Dinamo si CFR, oficialul din Stefan cel Mare a fost oprit de catre paznici la intrarea pe stadion. DDB i-ar fi dat interzis acestuia sa vada meciul din loja, insa el a reusit sa intre pe stadion intr-un final.

In septembrie 2020, Pablo Cortacero a anuntat ca le-a prelungit contractele lui Ahmed Bani si Valentin Borcea pana in 2025. Bani are cetatenie romana si iordaniana. Tanarul fotbalist este considerat unul dintre cei mai talentati jucatori de la Dinamo. De asemenea, Ahmed Bani a fost prezent luni dimineata la reunirea lotului dinamovistilor.

"DDB IL INTOARCE PE BANI! SERDEAN IL CEDASE GRATIS, DESI NU ARE DREPT DE SEMNATURA!

Cu asa ceva avem de-a face in conducerea clubului!

Dorin Serdean a incercat sa-l cedeze gratis pe Ahmed Bani la FC Voluntari. Nesansa lui Serdean a fost ca DDB a aflat si a intervenit prompt. S-a discutat cu jucatorul si cu tatal acestuia.

Concluzia: avem de-a face cu mai multe nereguli de o foarte mare gravitate:

- Dorin Serdean nu are drept de semnatura.

- Acesta continua sa semneze acte care pun in pericol clubul.

- Jucatorul si tatal acestuia nu erau de acord cu acest transfer. Bani isi doreste sa joace la Dinamo.

- Dinamo nu avea niciun beneficiu de pe urma acestui transfer. Pur si simplu pierdeam un jucator valoros si de perspectiva, printr-o simpla semnatura neautorizata.

- Cedarea lui Bani avea loc intr-un moment in care ne confruntam cu mari probleme de lot.

- Nu este prima data cand omul spaniolilor da dovada de lipsa de profesionalism si de rea vointa in gestionarea clubului.

Transferul urma sa aiba loc incepand cu data de 28 decembrie 2020. In acordul de transfer este specifiat faptul ca jucatorul este cedat GRATIS pe o perioada NEDETERMINATA, urmand ca Dinamo sa obtina 20% dintr-un eventual transfer viitor.

Dorin Pavel Serdean a avut un rol esential in aducerea lui Pablo Cortacero la Dinamo. Drept rasplata, spaniolul l-a numit pe Serdean in functia de Presedinte Executiv al Clubului, chiar daca acesta nu are nici pregatirea, nici priceperea pentru a ocupa aceasta pozitie.

Pe langa faptul ca suporterii sunt singurii care aduc bani la echipa si tin clubul in viata, mai trebuie sa si reparam ce incearca sa strice si sa distruga sapasii!

Le cerem si pe aceasta cale domnilor Serdean si Cortacero sa lase clubul Dinamo si sa inceteze orice demers care impinge Dinamo catre dezastru!

Solicitam autoritatile competente sa se autosesizeze in legatura cu neregulile pe care le produc acesti administratori ai clubului!

Dincolo de neregula descrisa mai sus, cerem organelor abilitate sa ia in considerare repetatele incalcari ale legii din partea acestor persoane, in special art. 244 Cod Penal, privind INSELACIUNEA, precum si CONSTITUIREA DE GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT si SPALAREA DE BANI", a fost anuntul PCH.

DDB ÎL ÎNTOARCE PE BANI! ȘERDEAN ÎL CEDASE GRATIS, DEȘI NU ARE DREPT DE SEMNĂTURĂ! Cu așa ceva avem de-a face în... Publicată de Peluza Catalin Hildan-Dinamo pe Duminică, 3 ianuarie 2021

Contractul postat de catre PCH: