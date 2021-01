"Daca maine nu vad banii, plec!" Jucatorii de la Dinamo au trecut la AMENINTARI! "Toti am depus memorii" 

19 jucatori de la Dinamo s-au prezentat la baza de la Saftica pentru a incepe antrenamentele.

Echipa s-ar putea destrama, insa, din cauza problemelor financiare grave pe care le are. Ante Puljic a spus ca toti fotbalistii si-au depus memorii si ca asteapta sa vada cum va evolua situatia in urmatoarele zile pentru a lua o decizie cu privire la continuarea in tricoul alb-rosu.

Potrivit ProSport, si Juan Camara ameninta cu plecarea de la Dinamo in cazul in care nu isi va primi banii la inceputul saptamanii viitoare.

"Daca luni nu vad banii in cont, plec", ar fi spus Camara, care este dorit de mai multe echipe din Romania, printre care si Universitatea Craiova.

In echipa lui Corneliu Papura, Juan Camara, fostul jucator al celor de la Villareal si Barcelona, ar putea sa ii ia locul lui Cristi Barbut. Fotbalistul mai are 6 luni de contract cu oltenii, dar s-ar putea desparti de echipa din Banie inca din aceasta iarna.