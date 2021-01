Problemele de la Dinamo au ajuns in atentia presei internationale! Raspuns ULUITOR dat de Cortacero cand a fost intrebat de situatia de la echipa

Situatia disperata in care a ajuns clubul din Stefan cel Mare de la sosirea lui Cortacero continua sa intrige presa internationala.

Jurnalistii de la Balkan Insight au demarat o ancheta jurnalistica in incercarea de a afla ce s-a intamplat in aceste luni la Dinamo.

In demersul lor, jurnalistii l-au contactat si pe Pablo Cortacero, care a spus ca problemele financiare prin care trece clubul au fost cauzate de pandemia de coronavirus.

"Au fost probleme financiare cu grupul de investitii si a existat si haos din cauza pandemiei. Aceste circumstante, combinate, au condus la unele intarzieri, dar nu exista nicio problema. Marirea de capital deja a avut loc", a spus Cortacero.

Jurnalistii vorbesc despre fotbalistii care au plecat de la Dinamo din cauza ca nu si-au primit salariile si dau exemplele lui Isma Lopez sau Borja Valle.

De asemenea, ei prezinta si actiunile pe care suporterii le-au avut in aceasta perioada pentru a salva clubul de la faliment.

"Gigantul din Romania, fondat acum 72 de ani si castigator de 18 ori al campionatului intern, vinde mai multe bilete decat o facea de multe ori inaintea izbucnirii pandemiei. Pentru meciul jucat in deplasare, pe 20 decembrie, cu Academica Clinceni, DDB a vandut 14.000 de bilete online, iar unii fani au platit chiar si pentru bere si hot-dogi, pe care stiau ca nu ii vor consuma niciodata.

Biletele au costat un euro, mai putin decat valoarea obisnuita la un meci, care variaza intre trei si cinci euro. Capacitatea stadionului Dinamo este de aproximativ 14.000 de locuri. Initiativa a luat avant dupa plecarea antrenorului Cosmin Contra si a doi dintre fotbalistii spanioli, din cauza salariilor neplatite inca din luna august", au notat jurnalisti in articolul intitulat "In Bucuresti, fanii unui club gigant, aflat in datorii, platesc bilet desi nu pot merge la meci".