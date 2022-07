Formația din Ștefan cel Mare a disputat două partide amicale, ambele pierdute fără să marcheze vreun gol.

După confruntarea cu Unirea Slobozia, în care gazdele s-au impus cu 5-0, Cornel Țâlnar a avut un verdict dur pentru soarta echipei, potrivit gsp.ro: "Dacă nu facem 10 transferuri și nu aducem fotbaliști buni, Liga 3 scrie pe noi".

Transferuri ratate de Dinamo pe bandă rulantă

Ionel Augustin, cel care s-a aflat pe banca tehnică la partida cu Slobozia, a vorbit la finalul partidei despre situația de la club, explicând că s-au ratat numeroase transferuri, din cauza lipsei unei conduceri.

"Am discutat cu mai mulți jucători, dar nu are cine să discute cu ei. A vorbit și Țălnar cu niște jucători de la Rapid, Bălan, Carnat și Stahl, eu am vorbit cu Mușat, Boldor și Dumitrașcu de la FC Argeș, dar ei nu au avut cine să discute.

Dacă aducem un jucători, putem să fim în primele 6. Trebuie un investitor și un antrenor care să pună piciorul în prag", a spus acesta.



