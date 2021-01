"Suntem intr-un film de comedie! Nimeni nu mai vrea sa vina la Dinamo!" Reactia lui Ricardo Grigore dupa primul antrenament din 2021

Dinamo s-a reunit astazi la baza de la Saftica.

19 fotbalisti au fost prezenti la primul antrenament din 2021, unii dintre ei urmand a ajunge in Bucuresti in orele urmatoare.

Dupa incheierea primei sedinte de pregatire, Ricardo Grigore a declarat ca este ingrijorat de situatia de la club, dar ca nu si-a pierdut speranta ca lucrurile se vor indrepta, considerand ca suporterii vor reusi sa ajute clubul.

Fotbalistul a spus si ca el nu a depus memoriu, neavand dorinta de a pleca de la Dinamo.

"Suporterii ne-au transmis in continuare ca sunt alaturi de noi si ca ne sustin. Inteleg si ei ca este o situatie foarte grea, dar se asteapta acea infuzie de capital ca lucrurile sa se rezolve si sa revina la normal. Trebuie sa mai avem speranta, altceva nu mai avem ce face.

Eu nu am depus memoriu. Astazi am fost aproape toti, cu cateva invoiri, pentru ca unii dintre jucatori nu au putut ajunge cu avionul la timp. De maine vom fi in efectiv complet.

Antrenorul ne-a transmis ca o sa urmeze o perioada destul de grea, decisiva, in care vom vedea ce se va intampla. Toti mai speram, altfel nu am mai fi venit. Am fi ramas acasa, ne-am fi depus memorii si am fi lasat echipa, dar cu totii speram ca lucrurile se vor rezolva cu ajutorul lui Dumnezeu.

Deocamdata nu m-am gandit la plecare pentru ca nu vreau sa ajung in acea situatie. Ma gandesc ca lucrurile se vor rezolva. Poate ca suporterii vor face un efort si vor ajuta echipa, vor gasi investitori, cu toate ca ei nu au nicio vina pentru ca salariile sunt asa cum sunt. Sunt facute de conducerea spaniola si ei trebuie sa le plateasca.

Am mai spus, as vrea sa nu mai fie promisiuni, sa fie fapte. Sa nu se mai vorbeasca, sa se intample lucrurile. Deja suntem intr-un film de comedie si nu da bine pentru nimeni ce se intampla.

N-am incercat sa-mi fac ganduri de plecare, dar cu totii fara sa vrem ne gandim ca se poate ajunge intr-o situatie dramatica, sa retrogradam sau sa intram in faliment. Daca ar pleca jucatori, altii nu ar mai vrea sa vina la Dinamo, va trebui sa jucam cu juniorii si va fi foarte greu", a declarat Ricardo Grigore.