Adios, El Rico Dinamo! Spaniolii vor sa micsoreze fondul de salarii de aproape 5 ori!

Dupa cateva luni de risipa, spaniolii de la Dinamo vor sa se reintoarca la bugetul de austeritate din vremea lui Ionut Negoita.

Dupa preluarea clubului de catre Pablo Cortacero, dupa transferuri importante de jucatori, numirea noilor conducatori si aducerea staff-ului lui Cosmin Contra, Dinamo ajunsese la un fond de salarii de euro aproape 550.000 de euro pe luna! Seful "haitei" din punct de vedere financiar era Borja Valle, care era remunerat cu 33.000 de euro pe luna, dar existau mai multi jucatori al caror salariu lunar trecea de suma de 20.000 de euro. Cum clubul s-a despartit deja de mijlocasul spaniol, dar si de Isma Lopez, Abdoulaye Ba, Alex Gonzalez si Rene Hinojo, fondul de salarii anual s-a redus cu aproximativ 1.3 milioane de euro, suma la care se mai adauga o economie de 700.000 de euro din ruperea intelegerii cu staff-ul lui "Gurita".

La inceputul acestui an, cel mai probabil, Dinamo urmeaza sa se desparta si de Aleix Garcia, Juan Camara, Paul Anton, Tomas Mejias, Diego Fabbrini, Ante Puljici, Janusz Gol, Adam Nemec, Vlad Achim, Magaye Gueye si Deian Sorescu, ceea ce inseamna o noua reduce a fondului de salarii cu aproape 3 milioane de euro. Practic, dupa taierea altor cheltuieli, posibil chiar desfiintarea echipei secunde, Dinamo se intoarce la situatia din sezoanele precedente, cand fondul de salarii era plafonat la 1.6 milioane de euro pe an (135.000 de euro pe luna) si doar cativa fotbalisti ajungeau la remuneratia maxima de 8-10.000 de euro pe luna.

In aceste conditii e greu de crezut ca pot fi adusi jucatori, care sa accepte salarii de 3-5.000 de euro pe luna si care sa aiba si calitatea de a duce echipa in play-off. In plus, desi va reintra intr-un calcul normal venituri - cheltuieli, clubul va trebui sa plateasca cel putin o parte din sumele restante fostilor jucatori, in caz contrar putandu-se ajunge la penalitati sportive. Dar, in acest mod, patronul spaniol crede ca poate finanta clubul doar din drepturile tv, banii donati de suporteri si din sponsorizari, pana cand va avea posibilitatea sa faca infuzia de capital pe care a promis-o la momentul preluarii.

Cum poate arata primul "11" al lui Dinamo, format din jucatorii care raman la echipa si se incadreaza in plafonul salarial: Mihai Esanu - Florin Bejan, Ricardo Grigore, Marco Ehmann, Andrei Radu (Andrei Sin) - Alexandru Rauta, Ionut Serban (Giani Cretu) - Andreas Mihaiu, Ioan Borcea (Andrei Bani), Robert Moldoveanu - Catalin Magureanu