3 fotbalisti importanti ar putea sa plece din ianuarie de la Dinamo! "Ar fi fost usor sa ajungem in playoff daca ramaneam cu totii" Anuntul lui Gane

O parte dintre jucatorii de la Dinamo au plecat deja de la echipa, iar altii se gandesc serios sa nu se intoarca in Romania in 2021.

Vestile nu sunt deloc imbucuratoare. Antrenorul Ionel Gane a declarat ca ii este teama ca unii dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei ar putea alege sa se desparta de Dinamo in ianuarie.

"Nu stiu daca raman Nemec, Camara, Fabbrini... La inceput, Cortacero discuta cu Contra, doar ca, dupa un timp, Cosmin a zis ca el nu mai rezista sa asculte. 'Eu nu va mai cred, la revedere!' le-a transmis. Apoi, a trecut la jucatori, a trecut la capitani, discutau cu Borja, cu Ante, cu Rene, pana s-au saturat si ei. Toti sunt baieti buni.

Ei erau incantati de Bucuresti, de Romania, chiar ne ziceau ca am creat un grup peste asteptari. 'Pana la urma, culmea, ai nostri ne-au facut de comanda! Incredibil' spuneau în vestiar.

Pacat, chiar am creat un grup fantastic, iar accesul in playoff ar fi fost usor de indeplinit daca ramaneam acest grup. Cortacero trebuie sa puna la punct lucrurile. Nu poti sa-ti faci un plan, o strategie, nu ai cu cine. Sunt doar zvonuri negative, care rup clubul in mii de cioburi", a declarat Gane, potrivit GSP.