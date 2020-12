Aleix Garcia nu mai vrea sa auda de Dinamo! Cum s-a pozat fostul jucator de la Manchester City

Mijlocasul spaniol este in vacanta, dar incearca sa se mentina in forma.

Fotbalistul se afla in orasul sau natal, Ulldecona, si se antreneaza in sala de forta, dar a renuntat la echipamentul lui Dinamo. El s-a afisat pe retele de socializare in timp ce purta echipamentul fostei sale echipe, Manchester City.

Garcia a fost adus la Dinamo in aceasta vara din postura de jucator liber de contract, dupa ce sezonul trecut clubul britanic l-a imprumutat la Mouscron, in Belgia. El a bifat pentru echipa belgiana 23 de meciuri si a inscris 5 goluri.

Din cauza problemelor financiare, de la Dinamo au plecat deja Borja Valle si Isma Lopez, iar acum Aleix Garcia ar putea parasi si el clubul. Fostul jucator de la City ar fi pe lista celor de la Real Zaragoza, potrivit presei din Spania.

In acest sezon, ibericul a bifat 7 meciuri pentru Dinamo in Liga 1. Garcia este cotat la 2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.com si este cel mai valoros jucator din Stefan cel Mare.