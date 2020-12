Borcea a dezvaluit prin ce trebuiau sa treaca fotbalistii la Dinamo: "6 luni in proba cu 5000 de euro pe luna!" Cat incasau daca reuseau sa confirme

Cristi Borcea, fostul finantator din Stefan cel Mare a vorbit despre "Dosarul Transferurilor" in care a fost condamnat la inchisoare.

Omul de afaceri a povestit cum ajungeau fotbalistii sa se impuna la club in perioada cand se afla la conducerea echipei. Jucatorii care se aflau in probe la Dinamo erau platiti cu 5 mii de euro pe luna. Daca reuseau sa confirme, fotbalistii primeau un contract de 20000 de mii de euro pe luna.

"Ce sa va mai zic de „Dosarul Transferurilor” ca stie toata lumea… Eu aveam in Consiliul de Administratie trei sferuri de la Interne, seful garzii, seful ANAF. Eu nu faceam parte din el. Aveam doar mandat. La Mitea, de exemplu. A venit Giovanni, stii ca l-a furat de la Barcelona, de la Ionut Chirila.



L-a adus la noi si mi-a zis: „Borcea, sase luni in proba cu 5.000 pe luna, apoi daca-l opresti, ii dai 20.000!”. Noi ii aveam pe Marius Niculae, pe Mihalcea, Danciulescu, Niculescu. Ultimii doi aveau 10.000 pe luna, cum sa-i dau 20.000 lui Mitea? N-am vrut! Dar daca el a venit liber, nu era normal sa plece tot liber?

A plecat, iar Giovanni si-a luat comision cand l-a dat la Ajax, 710.000 pe factura! Judecatorii n-au inteles absolut nimic cu jucatorii liberi. Ajax i-a dat lui Mitea in doi ani 3 milioane! Eu l-am luat iar liber de la Ajax si i-am dat bani ca sa plece. Ce vina sa am eu? Eu am multe bube in viata mea, dar in asta?!

Am fost achitat de trei ori ca un cumparator de buna-credinta si tot am facut puscarie. Povestea e asa: a luat Giurgiucanu de la Movila un drept litigios. Savulescu l-a luat de la Giurgiucanu si eu de la Savulescu! Am fost a treia mana! Am fost achitat, achitat, achitat si tot am facut 9 luni de puscarie. Dar o sa castig la CEDO. I-am dat in judecata pentru cele noua luni", a declarat Cristi Borcea pentru Gazeta.