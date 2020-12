Greva la Dinamo?! Fotbalistii se gandesc sa nu mai revina la echipa dupa sarbatori! "Cine sa mai vina? S-ar putea sa-i vedem doar in poze!"

Situatia la Dinamo este 'exploziva si dramatica', anuntul fiind facut chiar de antrenorul echipei, Ionel Gane (49 de ani).

Ionel Gane spune ca 2021 va incepe la fel de greu, sau chiar mai greu pentru Dinamo, daca Pablo Cortacero nu va gasi o modalitate de a plati salariile jucatorilor.

Antrenorul echipei ia in calcul inclusiv neprezentarea fotbalistilor la reunirea de pe 3 ianuarie si se asteapta la ce e mai rau.

"Situatia e exploziva si dramatica. Eu le-am transmis jucatorilor ca reunirea e pe 3 ianuarie 2021. Dar cine mai vine atunci? Si daca vin, cum ii mai motivezi daca nu-i platesti? Este aproape imposibil sa manageriezi o situatie, sa conduci o echipa daca lucrezi pe promisiuni neonorate, ca sa nu zic minciuni, cu salarii restante. OK, poti sa "pacalesti" o perioada, cateva meciuri, dar, la primul esec, explodeaza situatia si cazi in prapastie. Asta este parerea mea: daca nu se face ceva pana la finalul anului sa se plateasca salariile restante, ce motivatie sa mai ai?", a spus antrenorul lui Dinamo, pentru Gazeta.

Ionel Gane: "Jucatorii asteapta cel putin un salariu, altfel s-ar putea sa-i vedem doar in poze!"

Fanii au virat o noua suma de bani in conturile clubului, prin programul DDB, insa Ionel Gane nu stie daca acestia se vor folosi pentru salariile jucatorilor:

"Am inteles ca DDB au virat banii la club, dar nu stiu ce se va plati din suma aceea. Mai sunt angajati, oameni de la club, de la Saftica. Nu stiu ce se va face cu suma respectiva. Suporterii trebuie apreciati pentru eforturi. Dar si banii aia nu stiu daca ajung pentru toti, mai sunt si taxe la stat. Poate nu ati inteles sau nu s-a inteles de catre cine trebuia sa o faca. Jucatorii asteapta un salariu cel putin, altfel s-ar putea sa-i vedem doar in poze! Iar daca vor veni, sa vedem ce motivatie vor avea. Se reintalnesc cu probleme vechi, fara salarii. OK, au contracte, trebuie sa le respecte, insa dispare cheful", a mai spus Ionel Gane.