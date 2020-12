Lovitura GREA pentru Dinamo! Un fotbalist de-al "cainilor" s-ar fi inteles cu Universitatea Craiova! Contra s-ar fi implicat in acest transfer

Dinamo are mari probleme financiare, iar jucatori importanti din echipa se pregatesc sa plece.

Juan Camara, fotbalist venit in vara la Dinamo, este foarte aproape de a semna cu Universitatea Craiova, potrivit ProSport. Cele doua parti sunt foarte aproape sa ajunga la o intelegere, iar ultimele detalii urmeaza sa fie pus la punct.

Potrivit aceleiasi surse, chiar fostul antrenor al "cainilor", Cosmin Contra, s-ar fi implicat in acest transfer, recomandandu-l pe Camara lui Mihai Rotaru, finantatorul Universitatii Craiova.

Spaniolul ar putea sa-i ia locul lui Cristi Barbut, jucator care este in ultimele sase luni ale contractului cu echipa din Banie. Camara a mai jucat in trecut pentru echipa secunda a Barcelonei, pentru care a marcat 12 goluri si opt pase decisive in 61 de partide.

Potrivit sursei, Universitatea Craiova ar fi ajuns la un acord cu echipa din Polonia, Jagiellonia Bilystock, fotbalistul fiind doar imprumutat la Dinamo.