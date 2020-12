Cum au incercat dinamovistii sa faca rost de bani de sarbatori! "Du-te, Pablo, du-te!" Mesajul lui Mos Craciun pentru Cortacero! 

Dinamo este intr-o criza financiara de proportii.

Inainte de sarbatori, jucatorii de la Dinamo, care nu si-au mai luat salariile de cateva luni, au facut haz de necaz si au inceput sa cante colinde ca sa faca rost de bani de buzunar.

"Du-te, Pablo, du-te" a fost mesajul pe care i l-au scris dinamovistii lui Cortacero de Craciun.

"Cred ca o sa merg cu colindul, o sa merg acasa sa-mi colind toti perietenii, neamurile, poate strang si e ceva bani de sarbatori. Pana acum le-am mai cerut bani parintilor, prietenilor, am cerut la mai multa lume", a declarat Deian Sorescu.

Spaniolul Cortacero e pe lista neagra de la Dinamo. "Cand minti un om si minti in continuare in timp ce te uiti la el in ochi... eu m-as simti penibil. Dar daca asa sunt, fara rusine, si asa simt ei nu avem ce face", a completat fotbalistul.

Nici Mos Craciun nu mai crede in Cortacero si l-a pus pe lista de neseriosi! "Pablo, asculta ce iti spun! Am aflat de la elfii mei ca ai un fost un baiat obraznic, pentru ca nu vrei sa imparti ce ai si cu altii! A trebuit sa pun numele tau pe lista copiilor obraznici", i-a transmis Mosul.