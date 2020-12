"O smecherie romaneasca!" Dragomir, despre situatia de la Dinamo: "N-au nici dupa ce sa bea apa, dar promit marire de capital cu 5 milioane!" 

Promisiunile nerespectate ale lui Pablo Cortacero i-au facut pe jucatori sa ameninte cu greva in 2021.

Fotbalistii si membrii staff-ului s-au pus de acord sa nu participe la reunirea lotului in cazul in care nu li se plateste cel putin o parte din salariile restante pana la inceputul anului. Strainii ar vrea sa nu mai revina in tara, iar romanii sa intre in greva.

Aceasta situatie extrema in care a ajuns clubul din Stefan cel Mare a fost comentata de fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir, care crede ca spaniolii nu vor veni cu banii.

"Acolo este deranj mare, o smecherie romaneasca bine pusa la punct. Asa ceva n-am mai vazut, nici n-am auzit pana acum nici in lumea a treia. Au venit unii, saracii, care n-au nici dupa ce bea apa...

Ii aud ca ei fac marire de capital de 5 milioane si ei n-au bani nici sa dea o friptura la echipa", a declarat Dumitru Dragomir potrivit Antena Sport.

In ciuda situatiei financiare dezastruoase, Dinamo a incheiat turul sezonului 2020/21 pe locul 11 in clasament, cu 18 puncte acumulate in primele 15 etape.

Primul meci din 2020 al "cainilor rosii" este programat pe 13 ianuarie, in deplasare la FC Hermannstadt.