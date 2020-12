EXCLUSIV | "Arbitrajul e groparul lui Dinamo!" Reactie vehementa a lui Negoita cu privire la FRF si LPF "Fac manevre si golanii!"

Fostul actionar al lui Dinamo, Ionut Negoita, a decis sa vorbeasca dupa foarte multa vreme despre situatia actuala a clubului.

Negoita a ramas dezamagit de experienta avuta in fotbal si a declarat ca nu ar mai face niciodata alegerea sa revina. Fostul actionar a declarat ca in acest campionat Dinamo a fost dezavantajata grav de arbitraj.

Negoita loveste dur in Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista, spunand ca si-a pus mari sperante in noua conducere, dar in cele din urma a ajuns sa se declare dezamagit si satul de fotbalul romanesc.

"Am tot sperat ca se schimba ceva, la Liga, la Federatie, ca o sa fie mai bine, ca au venit baieti mai tineri, care sunt bine bine-intentionati, pe dracu'. Ce e acum, e suficient de mult sa nu mai merite nici 1%. Apropo de mizeria fotbalului, ma uit la cluburile din strainatate si vad ca sunt tratate cu respect.

Dinamo de ani de zile este tocata si aici ma refer numai de arbitraj, suficient de mult cat sa o afecteze grav. Pur si simplu putem spune ca mai ales arbitrajul este groparul lui Dinamo. Constant i-a mancat puncte, i-au mancat bani.

Nici nu ai voie sa te lupti cu ei ca te penalizeaza. Ei au intotdeauna dreptate. Si prin spate se fac niste manevre si niste golanii... sa fie ei sanatosi sa duca fotbalul din ce in ce mai jos pentru ca o sa taie cheful oricarui investitor care nu intra in jocul lor. Au ramas cativa care sunt din acelasi material ca si ei, care se cunosc de multa vreme, care stiu potecile si stiu cum functioneaza lucrurile", a declarat Ionut Negoita in exclusivitate pentru Pro TV si www.sport.ro.