"A venit Craciunul fara niciun ban in cont!" Jucatorii lui Dinamo nu mai au nicio speranta! Ce a declarat Anton despre o posibila plecare de la echipa: "Nu suntem in vestul salbatic!"

Ultima sedinta cu privire la marirea de capital de la Dinamo nu a adus nicio schimbare.

Jucatorii sunt intr-o situatie grea, iar anul 2021 va fi unul foarte greu pentru Dinamo. Reunirea lotului este pe 3 ianuarie, dar Paul Anton este de parere ca lucrurile vor merge din ce in ce mai rau daca spaniolii nu vor vira banii in cont, urmand ca o parte din lot chiar sa nu se prezinte.

Mijlocasul a declarat ca jucatorii din echipa nu stiau de venirea lui Cortacero, iar in cazul in care ar fi aflat ca acesta vine in Romania i-ar fi cerut explicatii.

"Nu ne-a spus nimeni ce avem de facut, ni s-a prezentat doar data de reunire si atat. A fost o sedinta, noi nu stim mai mult decat ce apare in presa. N-a adus nimic nou sedinta, a venit Craciunul si nu e niciun ban in cont. Noi sincer chiar nu credeam ca d-l Cortacero se va prezenta, daca stiam ca el o sa vina, voiam si noi sa avem o discutie cu el. Noi nici nu stiam! Plus de asta, noi am jucat duminica, iar dupa fiecare a plecat in vacanta.

Din pacate noi jucatorii chiar nu putem sa controlam lucrurile. Noi nu suntem in vestul salbatic sa facem alte lucruri si nici nu ne sta in putere. Lucrurile sunt clare, fiecare jucator are un contract, are o data scadenta, iar in functie de asta va vedea ce se va intampla. E clar ca daca lucruri nu se indreapta, fiecare fotbalist poate lupta pentru drepturile sale. Nu poti sa stai in continuare fara sa iei un salariu.

Eu ma voi intoarce pe 3 ianuarie la pregatiri, momentan nu avem cu cine sa discutam, e o situatie ciudata. Momentan nu avem cu cine sa vorbim, singurii care au vorbit cu conducerea au fost cei din DDB. Dar dupa ultima sedinta, ati vazut ce s-a intamplat, situatia a ramas in aer", a declarat Paul Anton pentru Digi Sport.