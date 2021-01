Sunt certate Cristina Neagu si Gabi Szabo? Ce spune presedinta lui CSM Bucuresti despre relatia cu handbalista sa

Ce s-a intamplat intre cele doua mari sportive dupa declaratiile in contradictoriu de la finalul anului 2020.

La finalul lunii noiembrie 2020, Cristin Neagu, vedeta echipei de handbal feminin de la CSM Bucuresti, a acuzat problemele financiare de la club pentru infrangerea cu Rostov din Liga Campionilor (22-27). "Exista si problema restantelor salariale. Abia azi am primit salariul din iulie. O echipa care are pretentii la castigarea Ligii Campionilor trebuie sa-si respecte jucatoarele si sa plateasca salariile la timp!”, a cerut atunci handbalista, dupa ce, cu o luna inainte, la meciul cu Ferencvaros (25-19), jucatoarele iesisera pe teren cu tricouri pe care erau afisate mesajele "Respectati-ne munca" si "Respectati-va promisiunile". La cateva zile distanta, Gabriela Szabo, presedinta clubului, a pus pe contul sau de pe o retea de socializare mesajul "in ultima vreme in Romania, este ciudat sa vezi sportivii vorbind mai mult despre bani si mai putin despre rezultatele sportive!", despre care presa si suporterii au presupus ca este un raspuns direct la declaratii handbalistei.

"Eu nu am o relatie rece cu niciun sportiv. Eu am o stima si o apreciere foarte mare pentru sportivii nostri. Sportivul si antrenorul sunt pionii cei mai importanti in ecuatia noastra. Fara ei nu existam si nu puteam sa vorbim despre club si despre sport. Dar, ca si conducatori, avem acest drept si aceasta obligatie sa le spunem cum se vad lucrurile din afara. Eu apreciez foarte tare cand oamenii vin si ne spun 'doamna, avem nevoie de x, y, z! nu ne place chestia asta si ar trebui sa imbunatatim'.

Mesajul pe care eu l-am pus pe retele de socializare nu era special pentru Cristina Neagu, imi doream foarte tare sa fie motivational pentru toti sportivii din Romania. Eu am castigat trei titluri de campioana mondiala intr-un singur an, am fost declarata cea mai buna atleta a lumii, cea mai buna sportiva a lumii. Pentru mine, totul s-a invartit in jurul pasiunii. Inteleg ca traim intr-o alta societate, de consum, intr-un alt context social si economic. Dar a fost un mesaj motivational pe care mi-am dorit sa il transmit. Nu a fost niciun repros la adresa Cristinei Neagu si nici un raspuns la declaratiile ei.

Ma duc cu mare placere sa o vad pe Cristina Neagu. Nu am inteles de ce presa a incercat sa duca mesajul meu intr-o alta directie, sa faca mai palpitanta stirea. Nu am vrut sa supar pe cineva sau sa intru in conflict cu cineva. Ma intrebati cand am baut ultima data o cafea cu Cristina Neagu? Cu ea am vorbit si la mine in birou, cand am invitat-o cu mare drag. Am stat aici, numai ca Cristina Neagu nu bea cafea. Ne-am vazut la antrenamente, pentru ca eu m-am dus de mult ori la antrenamente, am avut discutii cu echipa. Ma duc la competitie ca sa fiu alaturi de ele si ca sa le incurajez, sunt destul de prezenta in mijlocul echipei. Vorbesc cu antrenorul cand este la club. Este la mine in birou, discutam despre problemele echipei, despre nevoi, despre urgente. Au nevoie de mangaierea noastra si de prezenta noastra.

Avem inca sanse de calificare in faza urmatoare a Ligii Campionilor. In sport, cineva trebuie sa piarda si cineva trebuie sa castige, nu putem sa castigam de fiecare data. Nu putem nici sa pierdem de fiecare data. Depinde si modul in care pierzi, cand am pierdut, mie mi-a placut sa pierd cu atitudine, stiind ca am dat totul la concursuri.

Partea financiara este o cunoscuta, o stim din 2019. Singura certitudine pe care ne-a dat-o domnul primar, la inceputul lunii decembrie, a fost ca pana in primavara o sa platim tot la 90 de zile toate contractele de activitate sportiva. Din primavara, o sa incercam sa ajungem la zi cu toate contractele. E mesajul pe care eu l-am trimis antrenorilor si sportivilor nostri. Banuiesc ca sunt factori din afara care incearca sa influenteze intr-un fel sau altul activitatea noastra si sportivii, in loc sa ramana concentrati pe ce trebuie sa faca in activitatea lor, se gandesc ’oare voi avea echipa? voi avea club? sa-mi caut echipa, sa nu-mi caut echipa?’. Mesajul meu este foarte clar: fiecare sa fie preocupat de activitatea noastra si sa lasam barfa naibii la o parte

Din 2019, din luna februarie, de cand Ministerul de Finante a schimbat schema de calcul la Primaria Capitalei, a scazut bugetul local, inclusiv la subordonate a scazut finantarea. Noua ne-a scazut cu 40% bugetul in 2019 si a trebuit sa luam masuri destul de stricte, ca sa ne putem incadra in noua finantare. Noi stim, din octombrie 2020, care sunt nevoile noastre, astfel incat toate sectiile sa isi desfasoare activitatea in conditii decente. Acum asteptam ca Ministerul de Finante sa aprobe bugetul national, apoi fiecare primarie isi alcatuieste bugetul propriu, abia atunci vom sti si noi, ca subordonata a PMB, care va fi bugetul nostru pe anul 2021.

Am avut o discutie de 10 minute cu domnul primar, anul trecut, asteptam in fiecare zi sa ne revedem cu dansul. Trebuie sa vedem sportul unde se incadreaza in strategia globala a Primariei Generale, cat de important este acest domeniu pentru primarie. Ar fi un lucru total neprofesionist, sa darami peste noapte munca unor generatii de oameni care au trecut pe aici. Aud tot felul de barfe in jurul clubului, nu stiu care sunt interesele politice din afara, dar ar trebui sa se linisteasca odata pentru totdeauna si sa asteptam deciziile Primariei Capitalei", a declarat Gabi Szabo pentru PRO TV Sport.