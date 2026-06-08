Fosta campioană a României a ratat play-off-ul în stagiunea recent încheiată, dar a salvat sezonul după ce le-a învins pe FC Botoșani și Dinamo în barajul pentru un loc în cupele europene.

FCSB, pregătită de Marius Baciu în ultimele două partide ale stagiunii, a trecut de moldoveni cu 4-3 în semifinala barajului, iar pe ”câini” i-a învins pe ”Arcul de Triumf” cu 2-1. Ambele dueluri au mers până în prelungiri.

Lobby pentru plecarea fotbalistului ”ajuns la plafonare” de la FCSB: ”Când nu mai are ce demonstra trebuie lăsat să se transfere”

Acum, roș-albaștrii vor avea parte de o reconstrucție, după două sezoane în care au câștigat titlul consecutiv și unul în care au fost mult sub așteptări. Gigi Becali a anunțat recent că vrea să aducă șase jucători în fereastra de transferuri din această iarnă.

FCSB ar urma să se despartă și de câțiva jucători. Doi ar fi chiar veteranii Ștefan Târnovanu și Darius Olaru. Pentru portarul grupării roș-albastre, Gigi Becali cere trei milioane de euro.

Întrebată dacă e momentul să plece cei doi veterani, în contextul în care a explicat că FCSB și-a pierdut spiritul de familie, impresara Anamaria Prodan a dat de înțeles că roș-albaștrii ar trebui să-i lase să se transfere pe Târnovanu și Olaru.

”(n.r. Crezi că este momentul să plece Târnovanu și Olaru? Doi piloni importanți ai echipei?) Orice jucător de la orice echipă când ajunge la plafonare, când nu mai are ce demonstra, trebuie lăsat să plece”, a spus Anamaria Prodan pentru Pro TV și Sport.ro.

Anamaria Prodan știe care e cea mai mare problemă de la FCSB

Prodan a mai spus și că principala problemă a celor de la FCSB este lipsa unui spirit de familie în cadrul echipei. Ea a explicat că, în perioada în care era implicată la club alături de Laurențiu Reghecampf, atmosfera din vestiar era alta.

”Singurul lips al echipei, poate sunt eu nostalgică, este faptul că nu a mai reușit nimeni să facă o familie acolo. Eu și fostul meu soț, când am fost la Steaua (n.r. FCSB), pe lângă faptul că aveam jucători foarte talentați, am și creat această familie.

Și cred că asta trebuie făcut acum. Doar dacă mai poate cineva să o facă după Anamaria Prodan”, a mai spus impresara.