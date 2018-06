Gabriela Szabo: "Angajatii CSM Bucuresti nu au fost obligati sa mearga la mitingul PSD!"

Gabriela Szabo, fosta mare atleta a Romaniei si presedinte al CSM Bucuresti, a negat vehement informatiile aparute

Presedinta CSM Bucuresti, cel mai mare club sportiv din Romania, a dezmintit vehement zvonurile ca o delegatie a angajatilor va participa la mitingul organizat de PSD in aceasta seara.

Mai multe surse Sport.ro au dezvaluit ca mai multe institutii din Bucuresti, inclusiv CSM Bucuresti, clubului sportiv finantat de Primaria Municipiului Bucuresti, ar fi creat liste de angajati care sa participe la Mitingul Impotriva Abuzurilor, organizat de PSD, in Piata Victoriei, de la ora 20.00. Gabriela Szabo, fosta mare atleta a Romaniei si presedinte al CSM Bucuresti, a negat vehement informatiile aparute si a declarat ca se simte jignita de asemenea informatii tendentioase, menite sa strice imaginea institutiei pe care o conduce, mai ales ca niciodata nu s-au oferit motive sa se considere ca activitatea clubului ar fi in vreun fel politizata.

"Doamne fereste! Va rog frumos, deci, va rog frumos, nu bagati clubul in asa ceva! Va rog tare mult! Nu bagati clubul in asa ceva, pentru ca mi se pare cea mai mare jignire pe care puteti sa mi-o aduceti mie personal. Intoxicarile astea lasati-le la o parte! Ce face fiecare sportiv, antrenor sau angajat in nume propriu, asta e treaba lor. Dar va rog tare mult sa nu bagati clubul intr-o asemenea situatie! Fiecare e liber sa faca ce vrea in timpul lui liber, dar clubul CSM Bucuresti nu obliga pe nimeni sa faca asa ceva. Asta sa fie clar! Nu are cum sa vina vreun coleg din club sau cineva din afara si sa spuna ca cineva din conducerea clubului a ordonat asa ceva! Chiar ma simt foarte jignita personal si e un atac pe care cineva din afara incearca sa il indrepte asupra clubului. In plus, toata lumea e in vacanta, toti sunt plecati din oras, a fost un sezon lung si obositor...



Cine sa se duca la miting? Suntem sportivi, cateodata este normal sa iei atitudine civica, la fel ca orice cetatean al acestei tari, sa pui mana pe o lopata si sa dai zapada din fata spitalelor, din fata gradinitelor sau acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cand e cod portocaliu (n.r. - in martie 2018, sportivii de la CSM Bucuresti au ajutat autoritatile la deszapezirea Capitalei)… Acel gest a fost unul civic, desi rauvoitorii l-au interpretat din punct de vedere politic. Mi se pare un lucru normal pe care vrem sa il facem si nu cred ca trebuie sa ne spuna primaria sau altcineva sa ne implicam. La lucrurile astea eu tin foarte mult, ca sportivii sa se implice activ in societate si sa ia contact cat mai mult cu fanii si cu cetatenii Bucurestiului. Scoateti din ecuatie o asemenea situatie, pentru ca oricine are dreptul sa faca ce vrea in nume propriu si in timpul lui liber. Dar nu se poate spune ca cineva a impus asa ceva la CSM Bucuresti. Pe noi ne intereseaza sportul si sa facem performanta, nu ne implicam la nivel institutional in politica", a precizat Gabriela Szabo pentru Sport.ro.

