Victorie IMPORTANTA pentru CSM Bucuresti in Slovenia! Au castigat la limita cu Krim si isi pastreaza PRIMUL LOC in grupa

CSM Bucuresti s-a impus in deplasarea cu Krim Ljubljana din Liga Campionilor, 25-23.

Romancele ocupa primul loc in grupa A din Liga Campionilor dupa inca o victorie, in deplasarea cu Krim Ljubljana. Jucatoarele CSM-ului au controlat meciul aproape in intregime, intrand cu un avantaj de un gol la pauza, 12-11. Repriza secunda s-a desfasurat in mod similar, cu un joc solid al 'tigroaicelor'.

Cea mai buna marcatoare a fost Lazovic, cu 5 reusite, in timp ce Cvijic si Barbosa si-au trecut amandoua cate 4 reusite in cont. Cristina Neagu a inscris de 3 ori, la egalitate cu Omoregie, iar Smeets si Dembele si-au trecut si ele in cont cate un gol.

CSM Bucuresti a bifat astfel a cincea victorie in cele sase meciuri disputate si este lider in grupa A cu 10 puncte.