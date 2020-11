CSM Bucuresti, batuta RAU acasa de Rostov in Champions League! Neagu: "Abia azi am luat salariul pe iulie! Jucatoarele trebuie platite!"

CSM Bucuresti a fost invinsa de echipa rusa Rostov pe Don cu scorul de 27-22 (16-10) intr-un meci restant din Champions League.

CSM a pierdut fara drept de apel meciul care a fost si un duel al antrenorilor Adrian Vasile si Per Johansson, fosti (la CSMB) si actuali colaboratori (la nationala Muntenegrului).

''Tigroaicele'' au comis multe erori in prima repriza, iar Rostov a avut si opt goluri avans, 16-8, iar la pauza a avut un avantaj de sase goluri, 16-10. CSM Bucuresti nu a condus niciun moment in acest meci, iar egalitatea s-a consemnat doar in primele secunde ale jocului.

Dupa pauza, gazdele au reusit la un moment dat sa se apropie la trei goluri, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, dar Rostov a castigat in cele din urma cu 27-22.

Cristina Neagu a fost cea mai buna marcatoare a echipei bucurestene, cu 11 goluri, celelalte fiind reusite de Carmen Martin Berenguer 3, Dragana Cvijic 3, Martine Smeets 3, Barbara Lazovic 1, Elizabeth Omoregie 1.

Pentru Rostov au inscris Ana Viahireva 5 goluri, Grace Zaadi Deuna 4, Iulia Managarova 4, Viktoria Borscenko 4, Kristina Kojokar 3, Katarina Krpez-Slezak 2, Ksenia Makeeva 1, Anna Lagerquist 1, Vladlena Bobrovnikova 1, Milana Tajenova 1, Polina Kuznetova 1.

CSM Bucuresti trebuia sa joace in weekend, tot acasa, cu SG BBM Bietigheim, in etapa a 9-a, dar meciul a fost amanat, dupa aparitiei unor cazuri noi de Covid-19 la echipa FTC Rail Cargo Hungaria, ultima adversara a formatiei germane, care a intrat in carantina din acest motiv.

Rostov pe Don este noul lider al grupei, cu 13 puncte (7 jocuri), urmata de CSM Bucuresti, 11 puncte (8 j), Vipers Kristiansand, 7 p (4 j), Metz Handball, 6 p (5 j), FTC-Rail Cargo Hungaria, 6 p (6 j), RK Krim Mercator Ljubljana, 4 p (7 j), Team Esbjerg, 3 p (7 j), SG BBM Bietigheim, 2 p (8 j).

Competitia se intrerupe dupa acest weekend pentru Campionatul European din Danemarca si se va relua in ianuarie.

Cristina Neagu la Digisport dupa meci: "Ne-am primit azi salariul pe iulie. S-au adunat si lunile de restante, n-a fost usor pentru noi. Cred eu ca echipa a facut o figura frumoasa. Suntem pe locul 2 in grupa, ne batem la primele doua locuri, avem sanse reale pentru sferturi. Suntem in carti. Suntem tristi pentru azi, nu am reusit sa ne facem jocul, dar mai sunt meciuri, pastram sanse sa fim in primele doua. Am incercat sa ne pregatim cat am putut de bine, desi n-a fost usor. Trebuie ca jucatoarele sa fie platite la timp. Toate fetele au incercat sa vina la antrenament si sa dea tot ce au mai bun. Am facut o figura frumoasa in aceasta prima parte a sezonului".