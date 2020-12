Incepe exodul de la CSM Bucuresti? O jucatoare de baza a fost deja anuntata la noua echipa

Clubul finantat de Primaria Bucuresti acuza probleme financiare, iar mare parte dintre vedetele echipei ar putea pleca, cel mai probabil in vara viitoare.

Desi CSM Bucuresti este lider in Liga Florilor si se afla pe locul secund in grupa de Champions League, care duce direct in sferturile de finala ale competitiei, atmosfera este tensionata, dupa ce handbalistele nu au primit banii pe ultimele 3-4 luni de zile. Vedeta Cristina Neagu si presedinta Gabriela Szabo chiar s-au contrat in presa pe acest subiect. Cum problemele financiare nu s-au rezolvat, iar bugetul de 3 milioane de euro este aproape imposibil de strans, mai multe jucatoare importante ar putea pleca, in urmatoarele sase luni.

Dragana Cvijici (30 de ani), cea mai buna jucatoare din Serbia si cel mai mai bun pivot din Liga Campionilor in 2018, a semnat deja cu Krim Ljbljana si va juca in Slovenia, incepand cu sezonul 2021-2022. Sarboaica a semnat cu CSM in 2018, la "pachet" cu Jovanka Radicevici si Andrea Lekici, cele doua intorcandu-se intre timp la Buducnost. In aprilie 2019, Cvijici a suferit o interventie chirurgicala la cartilajul genunchiului stang si a lipsit de pe teren mai multe luni, iar un an mai tarziu a fost aproape de o intoarcere la Buducnost, dar a semnat prelungirea contractului pe inca un sezon.

Cel mai probabil, isi vor cauta noi angajamente mai stabile si vedetele Cristina Neagu, Andrea Klikovac, Barbara Lazovici, Martine Smeets, Siraba Dembele, Elisabeth Omoregie, Carmen Martin, Alexandrina Barbosa si Elena Grubisici, multora dintre ele urmand sa le expire contractele in vara acestui an. Componentele lotului national Crina Pintea, Denisa Dedu, Gabriela Perianu, Laura Moisa si Bianca Bazaliu ar fi si ele dorite de mai multe cluburi din Romania si din strainatate.