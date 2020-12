Reactie DURA a Cristinei Neagu dupa infrangerile de la Euro! "Nu e de ajuns sa fii la nationala! Nu sunt constiente de aceasta sansa"

Echipa nationala de handbal feminin s-a clasat pe locul 12 la Campionatul European.

Romania a pierdut toate meciurile din grupa principala, fiind invinsa de Croatia, Ungaria si Olanda (24-35).

Cristina Neagu, judecata de Tadici pentru prestatia de la acest turneu final, a rabufnit dupa meciurile de la Euro. Handbalista s-a declarat dezamagita de unele dintre coechipierele ei, care nu au aratat o atitudine buna pentru echipa nationala.

"Cu aceste jucatoare mergem la drum, dar tine de fiecare, de cum te antrenezi, de atitudine, de inteligenta de joc. Sunt mai multi factori care fac jucatoarele mai bune. Cred ca fiecare trebuie sa isi faca o analiza si sa munceasca mai mult.

Nu este de ajuns sa fii la nationala, ci trebuie sa fii bun pentru ca echipa sa performeze. Pentru mine, acest turneu preolimpic inseamna mult si trebuie sa avem o echipa competitiva in cel mai scurt timp.

Conteaza mult si atitudinea. Unele jucatoare ar trebui sa fie constiente ca nu e de ajuns doar sa vina la nationala. Nu e asta cea mai mare realizare, ci ceea ce fac de acum incolo. Acum multi ani, cand veneai la nationala, daca reuseai sa ajungi, abia iti gaseai locul, atat de mare era concurenta.

Acum, baza de selectie nu a fost atat de mare, li s-a dat sansa unor fete, dar mi se pare ca unele dintre ele se comporta ca si cum au cine stie ce realizari doar pentru ca au ajuns aici. Sa lase capul in pamant, sa munceasca mai mult fiindca nu au realizat nimic. Ca sa ajungem sa ne batem pentru o medalie trebuie sa aratam altfel.

Suntem cateva jucatoare in echipa asta care am muncit in acest ciclu preolimpic de 5 ani, ne-am sacrificat si imi doresc sa ajungem la Jocurile Olimpice. Nu suntem multe fete de peste 30 de ani, dar unele fete ar trebui sa munceasca mai mult. Altfel, vom arata ca la acest Euro, iar eu chiar nu cred ca Romania este o echipa care poate obtine doar o victorie la un turneu final. Romania are o istorie in handbal si ar fi pacat sa nu ajungem acolo unde ne este locul.

Sunt obosita, sunt destul de rau din punct vedere fizic, iar la ultimele 3-4 meciuri am avut dureri mari la genunchi. Acum urmeaza o perioada de pauza. Psihic sunt dezamagita de acest rezultat. Este cel mai slab turneu la care am participat, cu o singura victorie", a declarat Cristina Neagu.