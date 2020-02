ULTIMA ORA Campionii Romaniei au mers in Parlament! Ce au cerut autoritatilor Camelia Potec, Gabi Szabo, Nadia Comaneci, Simona Halep si Ilie Nastase

Marii sportivi ai Romaniei au fost in fata senatorilor si deputatilor.

Camelia Potec, Gabi Szabo, Nadia Comaneci, Simona Halep si Ilie Nastase vor sa modifice Legea Sportului si vor ca mai multi bani de la buget sa fie redirectionati catre acest sector. De asemenea, ei au sustinut demersul senatorilor Serban Nicolae si Daneil Zamfir pentru ca statul roman sa reintre in proprietatea Arenelor BNR, astfel incat sa fie modernizate.

Simona Halep a spus ca nu a venit pentru ea in Parlament si ca vrea ca infrastructura sportiva sa fie o prioritate pentru noua generatie:

"Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generatie, care are nevoie de infrastructura. Am avut numarul 1 mondial la baieti, am avut la fete. Fiind in cauza vreau sa specific, pentru ca este chiar pacat de talentul nostru romanesc sa nu se faca nimic si sa nu progresam. Tot ce imi doresc este sa se construiasca sali si sa se faca ceva pentru noile generatii. Este mare nevoie", a spus Halep.