Cristina Neagu rateaza turneul de la Sfantu Gheorghe! CSM Bucuresti si SCM Rm. Valcea, decimate in Liga Florilor

Dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus, Cristina Neagu rateaza 4 etape din Liga Florilor.

Capitanul celor de la CSM Bucuresti va absenta de la toate meciurile din cadrul turneului de la Sfantu Gheorghe. Nici SCM Rm. Valcea nu se va prezenta cu cea mai buna echipa, formatia lui Pera fiind lovita de Covid-19.

Etapele 2-5 se vor disputa incepand de joi, in doua sali din Sfantu Gheorghe, sub forma de turneu. Echipele care reprezinta Romania in Liga Campionilor si cele mai bune din Liga Florilor, CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea, nu vor putea alinia echipele complete, ambele grupari avand probleme de lot.

De la CSM Bucuresti lipseste cea mai buna jucatoare, Cristina Neagu fiind in perioada de recuperare dupa o problema la genunchiul stâng. Antrenorul "tigroaicelor", Adi Vasile, a preferat sa o protejeze, decat sa-i forteze revenirea pe teren.

"Cristina urmeaza un program de recuperare, nu avem temeri in privinta intoarcerii ei pe teren in scurt timp. Dar, ca sa o protejam, am decis sa nu vina la turneul de la Sfantu Gheorghe, sa nu sarim niste etape, mai ales ca ea a stat si doua saptamani acasa avand coronavirus. Ar fi o decizie gresita sa fortam revenirea ei acum. Ea va urma protocolul de recuperare si va relua progresiv antrenamentele", a declarat Adi Vasile, potrivit Sportsnet.

Situatia este mai grava la SCM Rm. Valcea. Florentin Pera va fi obligat sa joace cele 4 etape din Liga Florilor fara echipa standard, nu mai putin de 9 jucatoare care au fost testate pozitiv cu Covid-19.

Gabi Perianu: "Sper sa terminam turneul sanatoase"



Avand in vedere ca participa in Liga Campionilor, handbalistele de la CSM si SCM sunt obisnuite cu meciurile din trei in trei zile, insa 4 jocuri in 6 zile reprezinta o noutate pentru ele.

"Va fi o perioada incarcata fizic, avem multe meciuri intr-un timp scurt. Imi doresc sa terminam turneul sanatoase pentru ca va fi epuizant. Tratam la fel fiecare meci, cu responsabilitate si doar cu victoria in cap. De cand am facut pasul la seniori nu am jucat niciodata atat de des meciuri oficiale, dar la juniori mi s-a mai intamplat", a spus Gabi Perianu, jucatoare a celor de la CSM Bucuresti.