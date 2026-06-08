El este fotbalistul dorit de Dan Șucu la Genoa! Din ce campionat vine

Potrivit presei din Argentina, gruparea patronată de omul de afaceri român este interesată de Alexis Cuello, atacantul lui San Lorenzo.
Alexis Cuello, în vizorul lui Genoa
În vârstă de 26 de ani, Cuello este cotat la 5 milioane de euro și traversează un sezon solid în tricoul formației argentiniene.
Până la momentul redactării acestui articol, atacantul a adunat 23 de meciuri în toate competițiile, a marcat șase goluri și a livrat cinci pase decisive.
Campionatul din Argentina este încă în desfășurare, iar San Lorenzo ocupă locul 7 în Grupa A din Primera Division, cu 22 de puncte acumulate după cinci victorii, șase remize și patru înfrângeri.
În Argetina, cele 30 de echipe sunt împărțite în două grupe de câte 15 formații, iar primele opt clasate din fiecare grupă se califică în faza play-off-ului, unde se joacă meciuri eliminatorii până la desemnarea campioanei.