I-au anunțat transferul în România! Următoarea destinație, FCSB?

Shaquil Delos, de la Grenoble, așteptat în România

Presa franceză anunță că Shaquil Delos (26 de ani), fundașul dreapta de la Grenoble, este pe cale să fie vândut de clubul din Ligue 2 în această vară, adăugând că cea mai probabilă destinație a jucătorului este România.

"Nu va pleca gratis, având în vedere că mai are un an de contract", scrie grenoblefoot.info.

Shaquil Delos, fundașul dreapta pe care îl vizează FCSB?

O posibilă destinație pentru Shaquil Delos ar putea fi FCSB. Mihai Stoica a anunțat în ultimele zile că a bătut palma cu un fundaș dreapta care evoluează în ligile inferioare din Franța și se află sub contract.

Profilul lui Delos pare să se potrivească cu descrierea făcută de Mihai Stoica: joacă la un club care a lansat jucători importanți de-a lungul timpului și poate evolua atât ca fundaș dreapta, cât și ca fundaș stânga.