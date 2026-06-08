I-au anunțat transferul în România! Următoarea destinație, FCSB?

I-au anunțat transferul în România! Următoarea destinație, FCSB? Superliga
SPORT.RO
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Un fotbalist din Ligue 2 este pe cale să sosească în campionatul României.

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shaquil delosGrenobleFCSBLigue 2Franta
Din articol

Shaquil Delos, de la Grenoble, așteptat în România

Presa franceză anunță că Shaquil Delos (26 de ani), fundașul dreapta de la Grenoble, este pe cale să fie vândut de clubul din Ligue 2 în această vară, adăugând că cea mai probabilă destinație a jucătorului este România.

"Nu va pleca gratis, având în vedere că mai are un an de contract", scrie grenoblefoot.info.

Shaquil Delos, fundașul dreapta pe care îl vizează FCSB?

O posibilă destinație pentru Shaquil Delos ar putea fi FCSB. Mihai Stoica a anunțat în ultimele zile că a bătut palma cu un fundaș dreapta care evoluează în ligile inferioare din Franța și se află sub contract.

Profilul lui Delos pare să se potrivească cu descrierea făcută de Mihai Stoica: joacă la un club care a lansat jucători importanți de-a lungul timpului și poate evolua atât ca fundaș dreapta, cât și ca fundaș stânga.

  • 29 de meciuri și un assist a strâns Delos în ultimul sezon din Ligue 2
  • 500.000 de euro este cota de piață a fundașului dreapta, potrivit Transfermarkt

Shaquil Delos

  • Shaquil delos 18
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Format în academiile lui Lille și FC Chambly, Shaquil Delos a strâns peste 130 de meciuri în Ligue 2. A petrecut două sezoane la Nancy, două la Grenoble și unul în Portugalia, la formația de primă ligă Estoril.

Delos, care măsoară 1,83m, este descris de jurnaliștii francezi drept un jucător care "a impresionat în primul său sezon la Grenoble, însă ulterior a avut probleme în a-și menține nivelul ridicat".

Grenoble s-a clasat pe locul 12 în ultima ediție de campionat din Ligue 2.

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