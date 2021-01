Cu Simona Halep si fara sectie de fotbal! Care sunt planurile CSM Bucuresti si care e stadiul discutiilor cu noul primar

CSM Bucuresti viseaza sa o legimiteze pe cea mai buna tenismena romana din toate timpurile, dupa ce le-a convins deja pe Cirstea, Begu, Niculescu si Mitu.

In acest moment, CSM Bucuresti este unul dintre cele mai mari cluburi sportive din Romania, avand sectii de handbal, tenis, atletism, rugby, baschet, judo, volei, natatie, caiac-canoe, dans sportiv, sah, scrabble&go si yachting. Cele mai populare sunt cele de handbal, unde echipa feminina a castigat Champions League in 2016, dar si cea de tenis. In ultimii ani, clubul a reusit sa le atraga in proiect pe Sorana Cirstea (locul 72 WTA), Irina Begu (79 WTA), Monica Niculescu (144 WTA), Andreea Mitu (92 WTA dublu) si Nicoleta Dascalu (289 WTA), dar si pe Marius Copil (216 AP) si Dragos Dima (774 ATP). De mai multi ani, presedintii au incercat sa o convinga si pe Simona Halep, actualul numar 2 mondial, sa se alature clubului, fara succes deocamdata.

“Am creionat la compartimentul tenis o strategie de viitor si vrem ca toti jucatorii de tenis din echipele de Fed Cup si Cupa Davis, adica care joaca pentru echipa nationala, sa fie legitimati la CSM Bucuresti. Legitimarea Simonei Halep este un vis mai vechi al nostru. Ce club din Romania nu si-ar dori ca Simona Halep sa faca parte din randurile sale? Eu, cel putin, mi-as dori foarte tare. Dar stim ca este sportiva profesionista si obiectivele ei strategice de performanta sunt intr-o cu totul alta directie, in acest moment. Nu putem sa o ademenim cu ceva, pe sportivi nu poti sa ii ademenesti, trebuie sa simta cu sufletul si sa faca sport cu sufletul”, a spus Gabriela Szabo, presedinta CSM Bucuresti.

CSM BUCURESTI NU MAI VREA SECTIE DE FOTBAL

De asemenea, sefa clubului bucurestean a vorbit si daca mai este de actualitate planul infiintarii unei sectii de fotbal. La finalele anului 2016, Alin Petrache, presedintele de atunci al clubului, spunea ca CSM si Primaria Capitalei doreau infiintarea unei sectii de fotbal, care sa aiba o academie de juniori puternica si o echipa de seniori in Liga 1, iar meciurile de pe teren propriu ar fi urmat sa le desfasoare pe Arena Nationala. “Am auzit aceasta discutie inainte de a veni eu la CSM Bucuresti, in acest moment nu mai este ceva de actualitate. Eu nu am discutat un asemenea scenariu, nici cu cei de la Primaria Municipiului Bucuresti, nici cu cei din interiorul clubului, nu pot sa raspund la aceasta intrebare”, a explicat Szabo.

CARE ESTE SITUATIA FINANCIARA DE LA CSM BUCURESTI SI CARE ESTE RELATIA CU NOUL PRIMAR

In ultimul an, s-a evidentiat situatia financiara nu tocmai ideala de la CSM Bucuresti, iar Gabriela Szabo a explicat care este stadiul discutiilor cu noua administratie locala in privinta finantarii clublui sportiv. "Nu as vrea sa vorbesc de probleme financiare, pentru ca peste tot sunt probleme financiare. Din 2019, din luna februarie, de cand Ministerul de Finante a schimbat schema de calcul la Primaria Capitalei, a scazut bugetul local, inclusiv la subordonate a scazut finantarea. Noua ne-a scazut cu 40% bugetul in 2019 si a trebuit sa luam masuri destul de stricte, ca sa ne putem incadra in noua finantare. Noi stim, din octombrie 2020, care sunt nevoile noastre, astfel incat toate sectiile sa isi desfasoare activitatea in conditii decente. Acum asteptam ca Ministerul de Finante sa aprobe bugetul national, apoi fiecare primarie isi alcatuieste bugetul propriu, abia atunci vom sti si noi, ca subordonata a PMB, care va fi bugetul nostru pe anul 2021.

Am avut o discutie de 10 minute cu domnul primar, anul trecut, asteptam in fiecare zi sa ne revedem cu dansul. Trebuie sa vedem sportul unde se incadreaza in strategia globala a Primariei Generale, cat de important este acest domeniu pentru primarie. Din comunicarile publice am inteles pe noul primar il intereseaza foarte mult partea de promovare a sportului la nivel de copii si juniori, ceea ce este extraordinar pentru ca centrul nostru de juniori are in jur de 2.000 de copii. Dar avem si partea de performanta pentru ca clubul a crescut organic in 13 ani, de la copii si juniori a crescut la seniori.

Avem acest compartiment handbal, care este cel mai vizibil la nivel national, este un invidiat de marile cluburi din Romania si din strainatate si trebuie sa avem grija de tot ce s-a cladit in acesti ani. Sa nu daramam asa cum s-a intamplat acum cativa ani cu o echipa la fel de importanta ca Valcea, care de pe o zi pe alta a fost desfiintata. Dupa aceea a fost Baia Mare desfiintata de pe o zi pe alta. Nu as vrea sa se intample acest lucru. Ar fi un lucru total neprofesionist, sa darami peste noapte munca unor generatii de oameni care au trecut pe aici. Eu una nu as putea sa accept asa ceva si incerc sa conving toti factorii de decizie din cadrul primariei de importanta unei echipe care este intre primele patru din Europa, ca putem introduce handbalul in brandul orasului. Pentru fanii nostri si pentru iubitorii de sport trebuie sa facem tot efortul sa pastram aceasta echipa.

Aud tot felul de barfe in jurul clubului, nu stiu care sunt interesele politice din afara, dar ar trebui sa se linisteasca odata pentru totdeauna si sa asteptam deciziile Primariei Capitalei. Au ajuns si juniorii sa vina la club si sa ne spuna ’Doamna, am auzit ca...’. Du-te si te antreneaza, stai linistit acolo, in sala de antrenament, iar daca vom avea ceva de comunicat vom comunica!

Partea financiara este o cunoscuta, o stim din 2019. Singura certitudine pe care ne-a dat-o domnul primar, la inceputul lunii decembrie, a fost ca pana in primavara o sa platim tot la 90 de zile toate contractele de activitate sportiva. Din primavara, o sa incercam sa ajungem la zi cu toate contractele. E mesajul pe care eu l-am trimis antrenorilor si sportivilor nostri. Banuiesc ca sunt factori din afara care incearca sa influenteze intr-un fel sau altul activitatea noastra si sportivii, in loc sa ramana concentrati pe ce trebuie sa faca in activitatea lor, se gandesc ’oare voi avea echipa? voi avea club? sa-mi gasesc echipa, sa nu-mi gasesc echipa?’. Mesajul meu este foarte clar: fiecare sa fie preocupat de activitatea noastra si sa lasam barfa naibii la o parte”, a spus presedinta CSM Bucuresti pentru PRO TV Sport.