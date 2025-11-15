Cine e pe primul loc? Rapidul e! Boxerii din Giulești, rezultate istorice în 2025

Cu acest prilej, Romfilatelia a lansat un timbru aniversar dedicat Gabrielei Szabo, un simbol al recunoaşterii naţionale pentru parcursul ei sportiv excepţional şi pentru contribuţia remarcabilă adusă promovării României pe plan internaţional.

Evenimentul a avut o dublă semnificaţie: sărbătorirea unei mari campioane şi reafirmarea rolului esenţial pe care sportul de performanţă îl are în identitatea şi prestigiul României.

Agenţia Naţională pentru Sport a fost reprezentată de preşedintele Bogdan-Constantin Matei, alături de secretarul general al COSR, George Boroi, precum şi de numeroase personalităţi marcante ale sportului şi vieţii publice: Elisabeta Lipă, Camelia Potec, Narcisa Lecusanu, Carmen Tocală, Irina Deleanu, Doina Melinte, Constantina Diţă, Andreea Răducan, Ana Maria Brânză, alături de oficialităţi şi reprezentanţi ai federaţiilor sportive.

Campioană olimpică la Sydey, în 2000, în proba de 5.000 de metri, Gabriela Szabo are în palmares şi nouă titluri de campioană mondială pe diferite distanţe, atât la întrecerile în aer liber, cât şi la cele în sală. De asemenea, Gabriela Szabo a cucerit medalia de argint la JO Atlanta 1996 şi la JO Sydney 2000, de fiecare dată în cursa de 1.500 de metri.

A fost desemnată, în 1999, cea mai bună atletă a lumii şi cea mai bună sportivă a Europei. A stabilit record mondial la 2.000 m, în 1998, şi la 5.000 m, în 1999, la Dortmund.

