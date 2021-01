Gabi Szabo a avut Covid-19! Ce probleme de sanatate a acuzat si ce face acum pentru a combate efectele virusului

Fosta campioana olimpica si mondiala spune ca se va vaccina anti-covid.

Gabriela Szabo, una dintre cele mai mari atlete din istoria Romaniei si actuala presedinta a CSM Bucuresti, a dezvaluit ca a fost infectata cu noul coronavirus, in ciuda numeroaselor masuri de preventie pe care le-a luat, si ca a avut o perioada dificila din punct de vedere medical.

"Eu am respectat regulile cu sfintenie, am purtat masca, m-am dezinfectat pe maini, am pastrat distantarea sociala. Avem in club numeroase bariere de protectie, de la covorasele de clor de la intrare si pana la dezinfectantul de pe biroul meu. Din pacate, am fost afectata de acest virus, in sensul ca l-am contractat, nu stiu de unde. Virusul este peste tot, e langa noi, nu stii de unde il iei. Am stat in izolare 14 zile, am avut o forma destul de usoara de Covid, dar, dupa ce am iesit din izolare, inca o luna de zile am simtit efectele acestui virus in organismul meu. E o stare de oboseala, e o stare ciudata, e si socul ca ai luat virusul, desi ai luat masuri de preventie. Nu stii cum evolueaza, in primele cateva zile este ok, dar in a 6-a, a 7-a, a 8-a zi el poate sa o ia razna.

Nu am facut absolut nimic, decat la indicatiile medicului, in asa fel incat sa nu fac automedicatie si fereasca Dumnezeu sa faci automedicatie acasa, doar ca am auzit la vecinul ca a luat nu stiu ce pastila. Recomand tuturor sa fie foarte atenti si sa nu faca tratament decat sub stricta supraveghere a medicului. O sa discutam si cu sportivii pentru a intelege importanta acestui vaccin anti-covid, dar este la libera lor alegere, daca se vaccineaza sau nu. Eu, personal, o sa ma vaccinez.

Alerg cu foarte mare placere si acum, la minus 10 grade. Imi pun pe mine hainele groase, ma plimb, alerg. Promovam sportul ca si stil de viata sanatos pentru tanara generatie si atunci si noi trebuie sa fim un bun exemplu. Mi-am dorit sa nu las garda jos, sa fac sport pentru sanatatea mea, pentru intretinerea mea. Dupa Covid am avut probleme. Inca o luna de zile dupa coronavirus s-a simtit efortul. Mergeam, alergam, mergeam, alergam, nu puteam sa fac efort sustinut. Acum e ok, alerg si o ora fara sa simt efortul. In 2004, chiar facusem un calcul cati kilometri am alergat si erau in jur de 80.000 km, adica de doua ori circumferinta Pamantului”, a declarat Szabo pentru PRO TV Sport.

DESPRE ANUL 2020 SI PANDEMIA DE CORONAVIRUS:

"2020 a fost un an extrem de interesant, din toate punctele de vedere, iar unul dintre cele mai afectate domenii de activitate a fost sportul, pentru ca a trebuit sa il intrerupem de pe o zi pe alta. Sa le spui sportivilor ca de maine trebuie sa stea in casa, o luna de zile, dupa care inca o luna de zile, sa nu se antreneze, emotional a fost destul de complicat pentru sportivi si antrenori. Pana in acest moment, noi, CSM Bucuresti, am efectuat cred ca in jur de 1.000 de teste real time PCR pentru sportivi, tocmai pentru ca ne-a interesat sa tinem sub control aceasta pandemie si acest virus. A fost un efort bugetar foarte mare, pentru ca la inceputul anului noi nu bugetasem aceste cheltuieli suplimentare si a trebuit sa indentificam surse de finantare.

Eu mi-as dori foarte tare sa revenim la normal, dar ne uitam la nivel international si vedem ca unele tari se duc in lockdown, altele impun restrictii destul de serioase populatiei. Doamne ajuta ca prin primavara sa vorbim de aceasta pandemie ca si istorie si viata noastra sa revina la normal, si viata sportivilor sa revina la normal. Sportul inseamna emulatie si un fenomen social, iar sportul fara spectatori este atat de trist. Avem sportivi atat de mari la nivel national si international si nu pot fi vazuti live, e pacat. Ne ferim sa ne imbratisam, sa ne ducem aproape de sportivi. Daca nu avem testul Covid facut de pe o zi pe alta, nici nu ne permitem sa ne ducem in sala de antrenament, incercam sa protejam sportivii cat de mult se poate".

DESPRE POSIBILITATEA CA OLIMPIADA DE LA TOKYO SA SE ANULEZE:

"In 2020, foarte multe competitii, europene, mondiale, inclusiv Jocurile Olimpice, au fost amanate. Imi doresc foarte mult sa se desfasoare aceasta competitie de la Tokyo pentru ca natiunile au investit foarte multi bani in pregatirea sportivilor. De asemenea, sunt sportivi la final de cariera care doresc sa-si incheie cariera participand pentru ultima oara la JO. Dar trebuie sa vedem ce se intampla cu aceasta pandemie, in ce directie se va duce. Doamne ajuta ca, din primavara, dupa vacinare, lucrurile sa se mai linisteasca la nivel mondial si sa ne vedem sportivii la Olimpiada. E un vis care as vrea sa fie realitate in vara acestui an. Nu as vrea sa cred ca Olimpiada nu se va tine nici in 2021. Daca Olimpiada se tine, cu siguranta e un semn ca vom reintra in normalitate".