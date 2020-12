"Nu-mi caut scuze, dar la acest turneu am venit fara pregatire, am dureri de tot felul!" Concluziile Cristinei Neagu dupa rezultatele Romaniei de la Campionatul European

Echipa de handbal feminin a Romaniei a avut parte de un start dezamagitor la Campionatul European din Danemarca.

Cristina Neagu si-a exprimat dezamagirea cu privire la rezultatele obtinute de echipa nationala, insa spera in continuare ca reprezentativa pregatita de Bogdan Burcea sa obtina calificarea la Jocurile Olimpice.

Neagu nu a fost la cel mai inalt nivel si spune ca lipsa unei pregatiri corespunzatoare a impiedicat-o sa isi arate cel mai bun joc.

In cele patru meciuri jucate de Romania la Campionatul European, Neagu a inscris 22 de goluri din 57 de aruncari, avand un procentaj de 39%. In clasamentul celor mai bune marcatoare este depasita de Nora Mork (30 de goluri) si Carmen Martin (27 de goluri).

"M-am obisnuit ca in fiecare an asteptarile sa fie foarte mari de la mine, oamenii asteapta mereu sa marchez mult la fiecare meci. Si eu imi doresc asta, asa i-am obisnuit, insa nu e atat de simplu. Eu nu-mi caut scuze, cred ca de fiecare data am fost realista. Pur si simplu la acest turneu final am venit fara pregatire adecvata din motive importante si cu circumstante, nu am putut sa fiu la cel mai inalt nivel al meu.

Sincer, mi-e greu la fiecare meci, am dureri de tot felul, am incercat sa-mi fac treaba cat mai bine, dar nu am fost la nivelul la care era toata lumea obisnuita. Din motivul acesta au si aparut tot felul de discutii despre mine. Stiu ca in momentul in care o sa fiu 100% fizic si medical voi fi aceeasi jucatoare pe care o stie toata lumea si care imi doresc sa fiu. Din pacate, acest turneu m-a prins intr-un moment nefast.

Cu toti factorii adunati, cred ca am fi reusit sa intram in locurile 1-8, avem in continuare aceasta sansa. Obiectivul nostru este de obicei sa intram in primele sase locuri la fiecare turneu final. Stiam si noi ca ne va fi foarte greu, pentru ca s-au jucat putine meciuri in acest sezon, apoi chiar inainte de plecare am pierdut-o si pe Crina Pintea, in Danemarca am pierdut-o si pe Laura Moisa, nu a fost usor sa ne redresam si cu toate acestea, cred ca am fost destul de aproape", a spus Cristina Neagu.

Cristina Neagu: "Imi doresc enorm sa ne calificam la Jocurile Olimpice"

Cea mai buna jucatoare a noastra a vorbit si despre calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate in 2021:

"Cel mai slab meci a fost cel cu Croatia, nu pot sa-mi explic ce s-a intamplat. S-a adunat multa oboseala in noi. Cam acesta e obiectivul pentru noi la orice turneu final, pentru ca clasare cat mai buna ne aduce o postura buna pentru urmatoarele calificari. Iar eu de fiecare data imi doresc sa ne luptam pentru medalii, insa anul acesta am fost constienta de la inceput ca era foarte greu, aproape imposibil.

De la acest turneu final putem lua unele momente bune in aparare, poate experienta jocurilor pentru jucatoarele mai tinere. E greu sa spui ce se poate lua pozitiv. Asteptam sa se termine turneul si sa tragem linie dupa cele sase meciuri si sa vedem ce putem lua mai departe. Am muncit foarte mult pentru acest turneu si imi doresc enorm de mult sa ne calificam la Jocurile Olimpice", a mai spus Neagu.

Romania va juca in urmatorul meci de la Campionatul European impotriva Ungariei, luni, 14 decembrie:

"Meciul cu Ungaria e foarte important pentru noi ca echipa, ne dorim sa mai obtinem puncte in aceasta grupa. Nu cred ca suntem o echipa care poate castiga un singur meci la acest turneu final. Strangem din dinti si randurile si incercam sa facem o partida buna cu Ungaria, sa castigam", a mai adaugat Neagu.