Cristina Neagu a aruncat cu o viteza LEGALA doar pe autostrazi! Recordul celei mai bune handbaliste din lume

Pe langa cele 8 goluri reusite, Cristina Neagu a reusit si cea mai rapida aruncare de la Campionatul European de handbal feminin. In prima repriza, Neagu a marcat 4 puncte.

Ultimul gol, cel care a stabilit scorul final al primei reprize, 11-15, a stabilit recordul de viteza la aceasta competitie. Cea mai buna jucatoare de handbal a planetei a aruncat de la 7 metri cu o viteza de 129 km pe ora.

WATCH: ???? This is the fastest goal of the tournament so far - 129km/h from @CrisNeagu8 for #Romania ???????? ????#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/tgU87ymk5j