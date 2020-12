Pleaca Cristina Neagu de la CSM Bucuresti? Trei rivale din Champions League o vor cu disperare in echipa

Trei dintre cele mai puternice echipe ale Europei vor sa profite de situatia financiara dezastruoasa de la clubul Primariei Bucuresti.

CSM Bucuresti trece prin momente dificile din punct de vedere financiar, existand restante salariale de 3-4 luni si perspective reduse ca ele sa fie achitate pana in primavara anului 2021. De asemenea, relatia dintre vedetele echipei de handbal feminin, in frunte cu Cristina Neagu, si presedintele Gabriela Szabo s-a racit considerabil, contrele dintre cele doua mari sportive fiind schimbate inclusiv prin intermediul presei. In conditiile in care Nicusor Dan, noul primar al Capitalei, a transmis deja ca finantarea generoasa a clubului municipal nu mai este o prioritate, incepand cu vara viitoare, clubul trebuie sa se autofinanteze, ceea ce inseamna ca lotul echipei de handbal se va dezintegra, in aceasta iarna sau cel mai tarziu la jumatatea anului viitor.

Cristina Neagu, care are un salariu anual de 210.000 euro, si multe dintre jucatoarele straine, ale caror remuneratii se apropie sau trec de 10.000 de euro lunar, vor fi nevoite sa isi caute alte echipe. Neagu ar avea de ales intre Gyor (Ungaria), Rostov-Don (Rusia) si Buducnost (Muntenegru), care sunt dispuse sa ii indeplineasca pretentiile financiare. Primele doua echipe au mai dorit-o pe handbalista si in 2017, cand ea a parasit clubul Buducnost, care trecea printr-o situatie financiara comparabila cu cea in care se gaseste acum CSM Bucuresti si si-a pierdut mare parte dintre vedete. Intre timp, clubul din Muntenegru si-a echilibrat bugetul si le-a repatriat pe Radicevici, Mehmedovici, Grbici si Lekici, chiar de la CSM Bucuresti, acolo unde ajunsesera la recomandarea lui Neagu.

Insa, cele mai mari posibilitati din punct de vedere financiar le are Gyor, campioana Europei din ultimele trei sezoane si clubul cu cel mai mare buget de handbalul feminin, insa Neagu, afla intr-o stare medicala delicata, ar trebui sa se lupte pe post la formatia maghiara cu valoroasele Anne Mette Hansen (26 ani), Eduarda Amorim (34 ani) si Veronica Kristiansen (30 ani). Cel mai probabil, daca va parasi pe CSM Bucuresti, Neagu ar urma sa-si anunte si retragerea de la echipa nationala, dupa JO de la Tokyo (24 iulie-8 august 2021) sau dupa CM 2021 (2-19 decembrie 2021).

Cristina Neagu (32 ani) a evoluat pentru Activ Ploiesti (2005-006), Rulmentul Brasov (2006-2009), Oltchim Rm. Valcea (2009-2013), Buducnost Podgorica (2013-2017) si CSM Bucuresti (2017-prezent). Ea a fost declarata de patru ori cea mai buna jucatoare a lumii si este considerata cea mai valoroasa handbalista din Romania din toate timpurile. In palmaresul sau de club se gasesc 1 trofeu Champions League, plus 2 finale jucate, 6 titluri, 3 Cupe si 3 Supercupe in Romania, 4 titluri si 4 Cupe In Muntenegru, in timp ce cu Romania are doua medalii de bronz la CE si CM. Ea este cea mai buna marcatoare din istoria Campionatului European. De-a lungul carierei, interul stanga a suferit numeroase si grave accidentari, printre care rupturi de ligamente la ambii genunchi si la umarul dreptul, iar in acest an a fost infectata cu noul coronavirus.