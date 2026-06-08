FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

Universitatea Craiova a devenit clubul cu cel mai valoros lot din SuperLiga, depășind FCSB. Oltenii au preluat prima poziție din clasamentul pieței de transferuri.

Potrivit datelor actualizate astăzi, 8 iunie, de Transfermarkt, Universitatea Craiova are un lot evaluat la 34,5 milioane de euro, în timp ce FCSB coboară pe locul doi, cu o valoare totală de 31,30 milioane de euro.

Podiumul este completat de Rapid, cotată la 27,93 milioane de euro, urmată de CFR Cluj, Dinamo și Universitatea Cluj.

Această ierarhie reflectă sezonul solid făcut de olteni, care au câștigat titlul și Cupa României. Nu mai puțin de 11 jucători au înregistrat o creștere în cotele de piață.

Clasamentul celor mai valoroase loturi din SuperLiga arată astfel:

Universitatea Craiova – 34,5 milioane euro

FCSB – 31,30 milioane euro

Rapid București – 27,93 milioane euro

CFR Cluj – 22,70 milioane euro

Dinamo București – 19,90 milioane euro

Universitatea Cluj – 18,98 milioane euro

Ștefan Baiaram este cel mai scump jucător din campionat

La nivel individual, Ștefan Baiaram rămâne cel mai valoros jucător din lotul Universității Craiova și, în premieră, cel mai bine cotat fotbalist din SuperLiga României.