FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

Universitatea Craiova a devenit clubul cu cel mai valoros lot din SuperLiga, depășind FCSB. Oltenii au preluat prima poziție din clasamentul pieței de transferuri.
Potrivit datelor actualizate astăzi, 8 iunie, de Transfermarkt, Universitatea Craiova are un lot evaluat la 34,5 milioane de euro, în timp ce FCSB coboară pe locul doi, cu o valoare totală de 31,30 milioane de euro.
Podiumul este completat de Rapid, cotată la 27,93 milioane de euro, urmată de CFR Cluj, Dinamo și Universitatea Cluj.
Această ierarhie reflectă sezonul solid făcut de olteni, care au câștigat titlul și Cupa României. Nu mai puțin de 11 jucători au înregistrat o creștere în cotele de piață.
Clasamentul celor mai valoroase loturi din SuperLiga arată astfel:
- Universitatea Craiova – 34,5 milioane euro
- FCSB – 31,30 milioane euro
- Rapid București – 27,93 milioane euro
- CFR Cluj – 22,70 milioane euro
- Dinamo București – 19,90 milioane euro
- Universitatea Cluj – 18,98 milioane euro
Ștefan Baiaram este cel mai scump jucător din campionat
La nivel individual, Ștefan Baiaram rămâne cel mai valoros jucător din lotul Universității Craiova și, în premieră, cel mai bine cotat fotbalist din SuperLiga României.
Atacantul de 22 de ani este evaluat la 5 milioane de euro și continuă să fie piesa de bază a campioanei, după un sezon în care a înregistrat 50 de meciuri, 12 goluri și șase pase decisive.
Noile valori din lotul Universității Craiova:
- Laurențiu Popescu – 1,2 milioane euro
- Oleksandr Romanchuk – 2,5 milioane euro
- Vladimir Screciu – 2,5 milioane euro
- Anzor Mekvabishvili – 2 milioane euro
- Tudor Băluță – 1,7 milioane euro
- David Matei – 1,7 milioane euro
- Samuel Teles – 1 milion euro
- Carlos Mora – 2 milioane euro
- Ștefan Baiaram – 5 milioane euro
- Assad Al-Hamlawi – 2 milioane euro
- Steven Nsimba – 1 milion euro
Doar șapte jucători de la FCSB au cota de piață de peste un milion de euro
Cele mai mari cote de piață de la FCSB:
- Darius Olaru - 4,5 milioane de euro
- Daniel Bîrligea - 4,5 milioane de euro
- Ștefan Târnovanu - 3 milioane de euro
- David Miculescu - 2,3 milioane de euro
- Siyabonga Ngezana - 2 milioane de euro
- Florin Tănase - 1,8 milioane de euro
- Joyskim Dawa - 1,8 milioane de euro
Alți fotbaliști aproape de borna de un milion de euro sunt Ofri Arad, Joao Paulo și Mihai Lixandru, toți trei fiind cotați la 900.000 de euro.
Este demn de menționat faptul că Joao Paulo, alături de tinerii Matei Popa și David Popa, se numără printre puținii jucători din echipă care au primit măriri de cotă.
Internaționalul din Capul Verde a înregistrat o creștere de 200.000 de euro a valorii de piață, ajungând de la 700.000 la 900.000 de euro.
Matei Popa a urcat și el de la 250.000 la 300.000 de euro, iar David Popa a cunoscut un salt de 100.000 de euro, de la 50.000 la 150.000 de euro.