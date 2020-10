Noul primar al Capitalei, anunt cu privire la CSM Bucuresti! Ce se va intampla cu echipa de handbal incepand cu anul urmator: "Pana in primavara vom face o analiza!"

Nicusor Dan a clarificat astazi situatia clubului de handbal CSM Bucuresti.

CSM Bucuresti este una din cele mai bune echipe din handbalul european, iar clubul este finantat de Primaria Municipului Bucuresti. Noul edil al Capitalei a dat garantii ca activitatea echipei nu va fi afectata.

Totusi, Nicusor Dan isi doreste ca pe viitor echipa sa atraga mai multe investitii din partea privata, iar in primavara anului urmator va face o analiza.

"CSM Bucuresti are o echipa de handbal, care este angrenata intr-o competitie europeana. Angajamentul fata de aceasta echipa va continua cel putin pana in vara anului viitor pentru ca parcursul european al acestei echipe nu trebuie sa fie afectat. E vorba de niste profesioniste, care au semnat un contract cu Municipalitatea si noi suntem niste oameni seriosi si ne tinem de contractele pe care le semnam."

"Mai departe ce se va intampla incepand cu vara asta, nu este momentul chiar in aceste doua saptamani sa facem analiza, avand in vedere situatia actuala cu coronavirusul si situatia financiara pe care o avem. Pana in primavara vom face o analiza si o sa vedem planuri de managemant, cum putem sa facem parte ca parte din banii pe care ii consuma aceasta echipa sa vina din surse private. Este o decizie pe care o sa o luam la momentul acela", a declarat Nicusor Dan la conferinta de presa.