„M-am săturat!” Jurgen Klopp și-a decis viitorul. Anunțul făcut de agentul său

În prezent, directorul diviziei globale de fotbal a Red Bull, fostul manager al lui Liverpool a făcut obiectul unor zvonuri în ultimele ore conform cărora ar fi în negocieri cu Al-Ittihad pentru postul de director sportiv.

Aceste zvonuri sunt false, aşa cum a afirmat agentul său, Mark Kosicke, pentru publicaţia Winwin. Agentul de lungă durată al lui Klopp a dezminţit deja la sfârşitul lunii mai, declarând că clientul său nu va antrena Al-Ittihad în sezonul următor.

De data aceasta, Kosicke a fost mai clar cu privire la aceste zvonuri persistente: "M-am săturat de prostiile astea, totul e provocator, iar aceste afirmaţii sunt doar nişte aiureli".

Agentul a reiterat că nu există "absolut nicio şansă" ca Jürgen Klopp să ocupe vreo poziţie în cadrul structurii organizatorice a lui Al-Ittihad.

Tehnicianul german are contract cu Red Bull până în 2029 şi nu ia în considerare o revenire la antrenorat, cu excepţia cazului în care i se oferă un post de către echipa naţională a Germaniei.

news.ro