Gabriela Szabo, fosta noastră mare campioană la atletism, împlinește astăzi 50 de ani.

Cu acest prilej, Romfilatelia va lansa o emisiune filatelică reprezentând-o pe marea atletă (vezi galeria foto):

”Astăzi, una dintre legendele atletismului românesc, Gabriela Szabo, împlinește frumoasa vârsta de 50 de ani, prilej cu care Romfilatelia va lansa o emisiune filatelică prin care să omagieze o carieră sportivă de excepție.

Ne vom întâlni azi cu Gabriela Szabo la Casa Olimpică, dar până atunci îi urăm și de aici, din această pagină, LA MULȚI ANI BUNI, în care să inspire în continuare noi și noi generații de atleți!”, a postat Federația Română de Atletism.

Gabriela Szabo, o carieră de excepție în atletismul mondial urmată de o carieră controversată în politică



Originară din Bistrița, Gabi Szabo a fost numită în 1999 cea mai bună atletă a lumii şi cea mai bună sportivă a Europei.

A stabilit mai multe recorduri mondiale şi a obţinut titlul olimpic la 5.000 m la Jocurile Olimpice din 2000 de la Sydney, medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996 (1.500 m), de bronz la Sydney (1.500 m), plus trei medalii de aur la Campionatele Mondiale în aer liber la Atena (1997) - 5.000 m, Sevilla (1999) - 5.000 m şi Edmonton (2000) - 1.500 m.

Gabriela Szabo a avut ulterior retragerii o carieră politică destul de controversată, ca ministru al Tineretului şi Sportului în perioada 2014-2015, în guvernul lui Victor Ponta, apoi ca director general la CSM București între 2017 și 2022.

