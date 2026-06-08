Primul idol al Simonei Halep îi mulțumește: mesajul special primit de singurul număr unu WTA oferit de România

Primul idol al Simonei Halep îi mulțumește: mesajul special primit de singurul număr unu WTA oferit de România Tenis
Marcu Czentye
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Simona Halep a primit mulțumiri din partea primului idol pe care l-a avut în tenis.

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Simona Halep s-a inspirat din carierele pe care le-au reușit în tenisul profesionist Kim Clijsters și Justine Henin, dar primul idol în tenis al româncei a fost chiar Andrei Pavel.

„A fost idolul meu pentru că mi s-a prezentat ca un idol, când eram copil, la LPS, școala sportivă din Constanța,” a dezvăluit Simona Halep la Mind Architect despre fostul număr 13 ATP.

Andrei Pavel: „Datorită Simonei, pot să mă mândresc și eu că am fost antrenor de număr unu mondial.”

Performanțele atinse de fosta jucătoare din Constanța au fost într-atât de mari încât, în final, Andrei Pavel a fost cel care a primit o imensă bucurie din partea persoanei care, odinioară, îl idolatriza.

„Ca antrenor am avut unul dintre cele mai frumoase momente. Îți dai seama, am fost cu Simona Halep, eram cu ea în China și-a devenit numărul unu mondial?”, și-a adus aminte Andrei Pavel întâmplarea din urmă cu opt ani și jumătate.

„A fost superb și-i mulțumesc Simonei atunci că m-a luat în echipa ei pentru o perioadă scurtă. Datorită ei, nu știu, pot să mă mândresc și eu că am fost, știi cum e, un antrenor de număr unu mondial.

Sau am fost cu ea atunci când a devenit numărul unu mondial. A fost superb”, a explicat Andrei Pavel, într-o discuție purtată cu Horia Tecău în emisiunea Mind Architect.

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Andrei Pavel, gata să joace alături de Simona Halep în meciul de retragere

Cu mai puțin de o săptămână înaintea meciului de retragere al Simonei Halep din cadrul Sports Festival, Andrei Pavel a revenit pe terenul de tenis pentru a schimba mingi cu câțiva juniori.

„Sunt viitorii Djokovic, Federer, Nadal,” i-a prezentat Andrei Pavel pe copiii cu care a jucat tenis, după care și-a îndreptat atenția asupra evenimentului de la Cluj-Napoca, transmis de PRO TV și VOYO sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00.

„Abia aștept să petrec împreună cu ea, pe teren.”

„Este incredibil tot ce a făcut ea pentru România, pentru sportul românesc și pentru toți. Abia aștept să petrec împreună cu ea, pe teren,” a spus Andrei Pavel, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro. 

Simona Halep și Andrei Pavel vor juca inclusiv împotriva perechii formate din Gael Monfils și Elina Svitolina, în evenimentul prin care dubla campioană de Grand Slam din România se va despărți, oficial, de tenisul care a făcut-o faimoasă pretutindeni.

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