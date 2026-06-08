Puțini suporteri își mai amintesc că fostul fundaș al FCSB, Nana Falemi, are un frate geamăn. Iar asemănarea dintre cei doi a dat naștere unor situații memorabile.

Fostul fotbalist a povestit pentru Sport.ro cum l-a păcălit chiar pe antrenorul Victor Pițurcă, după ce fratele său, Nomi, a venit la un antrenament al Stelei.

Victor Pițurcă nu și-a dat seama că îl are în față pe fratele lui Nana Falemi

„S-a întâmplat o dată la Steaua. A venit la un antrenament, eu m-am ascuns, Victor Pițurcă l-a văzut îmbrăcat de stradă și a crezut că nu vrea să iasă la antrenament.

S-a mai întâmplat și în școală, la ora de geografie, la un test. Și la engleză i-am luat locul la tablă. Fratele meu juca baschet în curtea școlii și am răspuns eu în locul lui. Am greșit două întrebări la final ca să nu ia 10. Îl vedeam de pe geam cum joacă și am zis că nu merită nota maximă. După aceea s-a supărat pe mine că nu a luat 10”, a povestit Falemi pentru Sport.ro.