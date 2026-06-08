EXCLUSIV Fundașul de la FCSB și-a trimis fratele geamăn în locul său la antrenamente: „Eu m-am ascuns”

Fundașul de la FCSB și-a trimis fratele geamăn în locul său la antrenamente: „Eu m-am ascuns” Superliga
Ionut Stoica
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Episod comic la pregătirile roș-albaștrilor!

TAGS:
Nana Faleminomi falemiFCSBVictor PiturcaDidi Prodan
Din articol

Puțini suporteri își mai amintesc că fostul fundaș al FCSB, Nana Falemi, are un frate geamăn. Iar asemănarea dintre cei doi a dat naștere unor situații memorabile.

Fostul fotbalist a povestit pentru Sport.ro cum l-a păcălit chiar pe antrenorul Victor Pițurcă, după ce fratele său, Nomi, a venit la un antrenament al Stelei.

Victor Pițurcă nu și-a dat seama că îl are în față pe fratele lui Nana Falemi

„S-a întâmplat o dată la Steaua. A venit la un antrenament, eu m-am ascuns, Victor Pițurcă l-a văzut îmbrăcat de stradă și a crezut că nu vrea să iasă la antrenament.

S-a mai întâmplat și în școală, la ora de geografie, la un test. Și la engleză i-am luat locul la tablă. Fratele meu juca baschet în curtea școlii și am răspuns eu în locul lui. Am greșit două întrebări la final ca să nu ia 10. Îl vedeam de pe geam cum joacă și am zis că nu merită nota maximă. După aceea s-a supărat pe mine că nu a luat 10”, a povestit Falemi pentru Sport.ro.

Nu doar Victor Pițurcă a fost păcălit!

Fostul fundaș a dezvăluit că nu doar Pițurcă a fost indus în eroare de asemănarea dintre cei doi frați.

„Didi Prodan, Dumnezeu să-l odihnească, s-a supărat pe mine, a crezut că nu vreau să-l bag în seamă când s-a întâlnit cu fratele meu. Și Dani Coman m-a confundat. Se întâmpla destul de des”, a mai spus fostul jucător.

Nana Falemi a evoluat la FCSB în perioada 2000-2005 și a strâns 94 de meciuri oficiale, în care a marcat șase goluri. Alături de formația bucureșteană a cucerit două titluri de campion al României, în sezoanele 2000/2001 și 2004/2005.

  • Nomi Falemi (foto stânga) și Nana Falemi (foto dreapta) | Foto: Colaj Sport.ro
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