Se implica Gigi Becali la CSM Bucuresti? Patronul FCSB ar putea ajuta echipa de handbal sa nu se desfiinteze

In urma cu aproape un deceniu, latifundiarul a vrut sa preia Oltchim Rm. Valcea.

Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti trece prin momente dificile din punct de vedere financiar, existand restante salariale de 3-4 luni, iar o parte dintre jucatoarele straine ar putea parasi echipa, in aceasta iarna sau in vara viitoare, daca nu se gaseste rapid o alta sursa de finantare. Nicusor Dan, noul primar al Bucurestiului, a anuntat deja ca va asigura fonduri clubului doar pana la finalul acestui sezon, urmand ca apoi echipa sa se autofinanteze. Salvarea ar putea veni de la Gigi Becali, patronul FCSB si unul dintre cei mai bogati romani, fosta campioana a Europei din 2016 aflandu-se in ultimii ani in subordinea Gabrielei Firea, fina sa, si a Gabrielei Szabo, fost atleta care este presedinta clubului si locuieste in Voluntari, in fieful latifundiarului.

De asemenea, Becali este un mare fan al Cristinei Neagu, care a efectuat recuperarea fizica dupa ultima accidentare grava la genunchi chiar la baza FCSB din Berceni, sub supravegherea kinetoterapeutului Ovidiu Kurti si alaturi de fotbalistii "ros-albastrilor". "Tin cu Steaua de mica, eu cunosc o singura Steaua, cu ea tin de cand sunt mica”, spunea si Neagu, ea fiind surprinsa la mai multe meciuri ale FCSB-ului, inclusiv la inceputul acestui an.

Singura conditie a milionarului ar fi sa se transfere mai multe jucatoare romance, in acest moment la CSM evoluand internationalele Cristina Neagu, Denisa Dedu, Laura Moisa, Crina Pintea, Gabriela Perianu si Bianca Bazaliu, in timp ce in lot se mai gasesc handbaliste din Slovenia (2), Spania (2), Olanda (1), Croatia (1), Muntenegru (1), Serbia (1) si Franta (1). "Tigroaicele" au un buget anual de 2.5-3 milioane de euro, de 3-4 ori mai mic decat cel al FCSB, Cristina Neagu avand cel mai mare salariu anual, 210.000 de euro. Pentru functionare ar fi necesari minimum 1.5 milioane de euro, cheltuielile putand fi mult reduse, daca echipa se muta in cantonamentul de la Berceni, unul dintre cele mai moderne din Romania.

A FOST APROAPE SA FINANTEZE PE OLTCHIM RM. VALCEA

Latifundiarul a vrut sa se mai implice in handbal, in 2012, cand echipa Oltchim Rm. Valcea nu a mai primit sprijin financiar din partea combitatului chimic din oras. Becali a auzit atunci vestea si s-a gandut sa investeasca in echipa de handbal, la care evoluau Cristina Neagu, Iulia Curea, Aurelia Bradeanu, Ada Nechita, Valentina Ardean-Elisei, Adina Meirosu-Fiera, Oana Chirila si Ionela Galca-Stanca, dar si sarboaica Maria Jovanovici si rusoaicele Ekaterina Vetkova si Iulia Managarova. In cele din urma, acesta s-a razgandit si nu a mai investit. "Voiam sa o fac din patriotism. L-am intrebat pe MM Stoica de situatia de la Oltchim. Dar el mi-a zis: 'Stai linistit, nu te baga. Acolo oricum sunt multe jucatoare din strainatate'. Cand am auzit ca la Oltchim sunt multe jucatoare din strainatate, nu ma mai intereseaza", spunea Becali, in septembrie 2012.