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Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace

Herbert Hainer (71 de ani), președintele lui Bayern Munchen, i-a transmis lui Florentino Perez că Michael Olise nu este de vânzare.

Bayern Munchen, poziție oficială în privința potențialului transfer al lui Michael Olise la Real Madrid

Hainer a amintit că Olise are un contract pe termen lung cu formația bavareză. Angajamentul său expiră abia pe 30.06.2029.

„Dacă Florentino Perez vrea să ne trimită o ofertă pentru Olise, ceea ce nu s-a întâmplat nici pe departe, se poate scuti de problemă.

Michael Olise este un jucător al lui FC Bayern cu contract pe termen lung. Nu suntem un club care să vândă”, a declarat Herbert Hainer, conform Bild.

Promisiunea lui Florentino Perez

Florentino Perez a anunțat un transfer impresionant pe care îl pune la cale. Președintele lui Real Madrid nu a oferit numele jucătorului pe care îl vizează, însă a dat multe indicii. A spus că este vorba de un fotbalist tânăr de top pentru care va oferi cel puțin 150 de milioane de euro. De asemenea, a transmis că nu este vorba de un jucător din Premier League.

The Telegraph a susținut că alesul lui Florentino Perez este francezul Michael Olise (24 de ani), extrema dreaptă de la Bayern Munchen, pentru care se va face o ofertă oficială de 150 de milioane de euro.

Deși Florentino Perez a negat că ar fi vorba despre Olise, The Telegraph a transmis că exact jucătorul lui Bayern Munchen este cel despre care vorbea președintele lui Real Madrid.

O altă țintă a lui Perez ar fi mijlocașul portughez Joao Neves (21 de ani), de la Paris Saint-Germain, însă publicația britanică a garantat că Michael Olise este principala variantă a conducătorului de la Real Madrid.

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.

Convocat la naționala Franței pentru Cupa Mondială din această vară, Olise a încheiat sezonul de la Bayern cu statistici impresionante: 22 de goluri și 31 de pase decisive în 52 de meciuri.